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Gianluca Minchiotti
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Juventus : Neto est arrivé à Turin, visite médicale et signature

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Le gardien brésilien arrive pour remplacer Grabara, blessé

Norberto Neto est arrivé ce matin à l’aéroport de Caselle, à Turin, avant de se rendre au J|Medical pour la visite médicale d’usage. La Juventus a choisi Neto, qui fait son retour à la Juventus, pour remplacer Kamil Grabara, dont la saison est terminée en raison d’une lésion du ligament croisé du genou droit. Le Brésilien, après avoir passé sa visite médicale, signera un contrat qui le liera à la Vieille Dame jusqu’au 30 juin 2027.


  • Neto a déjà joué à la Juventus entre 2015 et 2017, cumulant 22 apparitions et remportant 2 Scudetti, 2 Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie. Au cours de sa carrière, le gardien brésilien a également remporté à deux reprises la Coupe d’Espagne (une fois avec Valence et une fois avec Barcelone), ainsi qu’une médaille d’argent olympique avec le Brésil aux Jeux de Londres 2012.


    Neto, qui avait joué avec Botafogo en 2025-2026 (18 apparitions) et qui, avant l’appel de la Continassa, était libre de tout contrat, arrive à la Juventus pour occuper le rôle de doublure du gardien titulaire, Guglielmo Vicario.

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