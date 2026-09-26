Pour remplacer Kamil Grabara, dont la saison est terminée en raison d’une lésion du ligament croisé du genou droit, la Juventus a choisi Norberto Neto, qui fait son retour à la Juve. Le Brésilien, né en 1989, arrivera à Turin pour passer sa visite médicale au J|Medical dans le courant de la journée de demain, avant de signer le contrat qui le liera à la Vieille Dame jusqu’au 30 juin 2027.
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Juventus : Neto arrive, visite médicale et signature dimanche
Neto a déjà joué à la Juventus entre 2015 et 2017, cumulant 22 apparitions et remportant 2 Scudetti, 2 Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie. Au cours de sa carrière, le gardien brésilien a aussi remporté à deux reprises la Coupe d’Espagne (une fois avec Valence et une fois avec Barcelone), ainsi qu’une médaille d’argent olympique avec le Brésil aux Jeux de Londres 2012.
Neto, qui avait joué avec Botafogo en 2025-2026 (18 apparitions) et qui était libre avant l’appel de la Continassa, arrive à la Juventus pour occuper le rôle de doublure du gardien titulaire, Guglielmo Vicario.
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