Vicario 5,5 : peu sollicité dans sa surface en première période, il ne se montre que sur quelques relances au pied. Il encaisse un but sur le premier tir du Milan, une frappe de Cisse qui passe entre les jambes de Kalulu et se loge au second poteau.





Kalulu 5 : avec Celik, plus offensif à gauche, le Français évolue surtout en couverture sur le côté droit. Sur le but de Cisse, avec Locatelli, il se fait surprendre par l’initiative du joueur de l’AC Milan.





Bremer 6 :dès les premières minutes, il fait parler son gabarit dans la zone de Ramos. En seconde période, l’une de ses interventions est providentielle pour éviter le doublé du Milan, après un beau contre des Rossoneri.





Lucumì 6 : avec Bremer, il se partage la tâche de marquer l’unique avant-centre du Milan, Ramos. En seconde période, il commence par une énorme erreur qui pourrait provoquer un danger, mais il se rattrape bien.





Celik 5,5 : il se montre dans le jeu offensif en début de match, prenant souvent le dessus dans son duel avec Moreira. Il baisse ensuite de pied, se contentant de contenir et de s’appuyer sur ses coéquipiers, sans plus apporter vers l’avant (89e Gatti 7 : entré comme avant-centre supplémentaire, il égalise de la tête en plein temps additionnel)





Locatelli 5,5 : peut-être marqué par quelques erreurs de trop la saison dernière, il semble presque avoir peur de se tromper et précipite donc certaines passes, tout en balançant à deux reprises de longs ballons vers l’avant sans regarder. Sur le but de Cisse, avec Kalulu, il se fait surprendre par l’initiative du joueur de l’AC Milan





Douglas Luiz 6 : avec son rythme posé, il se montre précis dans ses passes, en essayant de prendre le moins de risques possible. Il est bon pour offrir une passe décisive à Conceicao en fin de première période, mais le Portugais voit sa tentative arrêtée. En seconde période aussi, il distribue les ballons avec aisance, en cherchant surtout Conceicao, mais il souffre à la récupération jusqu’à son remplacement (75e Woltemade 6,5 : il utilise ses centimètres et son gabarit, obtient un bon coup franc sur l’action qui suit, et se procure une occasion du gauche, mais sa frappe passe au-dessus et à côté)





Conceicao 6,5 : il se montre pour la première fois au milieu de la première période, avec un tir du gauche qui oblige Maignan à intervenir. Il remet ça sur la fin du premier acte : sur une passe de Douglas Luiz, il voit sa frappe stoppée alors qu’il était en bonne position. En début de seconde période, après une belle transition, il touche le poteau d’un tir du gauche à ras de terre depuis l’extérieur de la surface. C’est le plus remuant de la Juventus en seconde période, mais Spalletti le sort en fin de match, peut-être à cause d’une légère baisse physique (89e Zhegrova : s.v.)





Nico Gonzalez 6 : il tente sa chance sur une belle action individuelle en dribble, conclue par un tir du gauche de loin repoussé par Maignan. Très mobile, il varie sur tout le front de l’attaque, en partant comme soutien de l’attaquant puis en se décalant surtout à gauche, ou en partant du milieu avec des verticalisations soudaines et rapides. En seconde période, il est davantage en difficulté et ne trouve ni tirs ni verticalisations (65e Koopmeiners 6,5 : il entre et se place devant la défense après la sortie de Douglas Luiz, avec une belle passe décisive sur le but de Gatti)





Alajbegovic 6 : il a la première occasion après une minute, qu’il exploite mal avec un tir du droit au-dessus depuis les vingt mètres après avoir bien profité d’une erreur de la défense de l’AC Milan. Remuant dans les petits espaces, il se déplace de gauche à droite, avec un contrôle qui arrache des applaudissements. En seconde période, il baisse nettement de pied jusqu’à son remplacement (65e Boga 6 : il essaie d’apporter de la vivacité, mais sans succès, face à un Gila difficile à passer. Il tente sa chance dans le temps additionnel avec un tir arrêté par Maignan)





Kolo Muani 5 : il débute en touchant très peu de ballons vers l’avant et en en perdant un qui aurait pu coûter cher dans les trois quarts de la Juventus. Pas toujours précis dans son contrôle du ballon, y compris en début de seconde période, lorsqu’il tente aussi un dribble du talon assez vain sur un beau ballon servi par Conceicao. En seconde période aussi, il reste sur la même ligne.





Entr. Spalletti 6 : il prépare bien le match et son équipe se crée plus d’occasions en première période. Après un début de seconde période équilibré, il tarde un peu trop à faire ses changements, jusqu’au but encaissé. Ses remplacements en fin de match lui offrent l’égalisation.



















