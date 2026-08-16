Juventus, Lucumí libère tout le monde : Gatti, Cabal et Rugani sur le départ

Selon Tuttosport, Daniele Rugani a été approché par Monza, Sassuolo et l’Udinese, tandis que la piste menant à Marseille pour Federico Gatti ne doit pas être négligée. Pour le moment, les Français ne vont pas au-delà d’un prêt avec option d’achat, et ce n’est pas une solution qui trouverait l’aval des dirigeants de la Juventus, souligne le quotidien turinois. Concernant Naples, tout dépend des développements des négociations engagées par Napoli pour recruter Benoit Badiashile de Chelsea. Ce qui est certain, c’est que la position du défenseur central italien né en 1998 reste en suspens.