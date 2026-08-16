Dans l’attente de la visite médicale et de l’officialisation de l’arrivée de Jhon Lucumì en provenance de Bologne, la Juventus s’active aussi dans le sens des départs en ce qui concerne la défense. Au moins l’un de Daniele Rugani, Federico Gatti et Juan Cabal est destiné à partir.
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Juventus, Lucumí libère tout le monde : Gatti, Cabal et Rugani sur le départ
Rugani et Gatti
Selon Tuttosport, Daniele Rugani a été approché par Monza, Sassuolo et l’Udinese, tandis que la piste menant à Marseille pour Federico Gatti ne doit pas être négligée. Pour le moment, les Français ne vont pas au-delà d’un prêt avec option d’achat, et ce n’est pas une solution qui trouverait l’aval des dirigeants de la Juventus, souligne le quotidien turinois. Concernant Naples, tout dépend des développements des négociations engagées par Napoli pour recruter Benoit Badiashile de Chelsea. Ce qui est certain, c’est que la position du défenseur central italien né en 1998 reste en suspens.
CABAL
Il en va de même pour Juan Cabal, qui pourrait rejoindre Bologne dans les prochains jours, mais dans une opération distincte de celle concernant Lucumi. Selon Tuttosport, le deal pourrait se conclure sous la forme d’un prêt et le Colombien, ancien joueur du Hellas Vérone, a lui aussi envoyé des signaux d’ouverture à Bologne.
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