Jhon Lucumì, avant-dernier renfort de la Juventus par ordre chronologique (le dernier est Guglielmo Vicario, officialisé aujourd’hui), s’est exprimé sur les canaux officiels du club turinois : « Je suis très heureux d’être arrivé ici. J’arrive dans la plus grande équipe d’Italie et je suis vraiment ému. J’ai hâte de m’adapter rapidement à mes coéquipiers et d’apporter mon aide cette saison ».





Le Colombien ajoute : « S’il y a un défenseur de l’histoire de la Juventus qui m’inspire ? Je crois que le premier, c’est Cuadrado. Je crois qu’il a fait un excellent travail ici et qu’il est une référence en Colombie pour avoir joué dans cette équipe. Et puis la Juventus a eu de grands défenseurs : Chiellini, Bonucci, Barzagli. Je crois qu’ils sont des références pour moi et pour tous les joueurs qui évoluent à notre poste ».