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Gianluca Minchiotti

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Juventus, Lucumì : « Je m’inspire de Cuadrado, j’arrive dans la plus grande équipe d’Italie »

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J. Lucumi

Les premiers mots du défenseur colombien recruté par la Juventus

Jhon Lucumì, avant-dernier renfort de la Juventus par ordre chronologique (le dernier est Guglielmo Vicario, officialisé aujourd’hui), s’est exprimé sur les canaux officiels du club turinois : « Je suis très heureux d’être arrivé ici. J’arrive dans la plus grande équipe d’Italie et je suis vraiment ému. J’ai hâte de m’adapter rapidement à mes coéquipiers et d’apporter mon aide cette saison ».


Le Colombien ajoute : « S’il y a un défenseur de l’histoire de la Juventus qui m’inspire ? Je crois que le premier, c’est Cuadrado. Je crois qu’il a fait un excellent travail ici et qu’il est une référence en Colombie pour avoir joué dans cette équipe. Et puis la Juventus a eu de grands défenseurs : Chiellini, Bonucci, Barzagli. Je crois qu’ils sont des références pour moi et pour tous les joueurs qui évoluent à notre poste ».

  • À propos de Spalletti : « Nous nous sommes seulement salués. Nous aurons le temps de parler et de comprendre de sa part tout ce qu’il veut que je puisse faire pour l’équipe. »


    Enfin : « Aujourd’hui, je me sens dans une bonne phase de maturité. J’ai le sentiment d’avoir franchi le bon cap et, avec ces coéquipiers qui sont d’un très haut niveau, je sais que je peux apporter une aide importante et donner beaucoup à la Juventus. Aux supporters de la Juventus, je veux dire que je suis heureux d’être ici, j’ai hâte de les voir à l’Allianz Stadium et j’espère pouvoir leur rendre toute cette affection dans les moments où nous serons sur le terrain. »




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