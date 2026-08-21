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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, le transfert de Perin à Palerme se débloque

Juventus FC
Mercato
M. Perin
Palerme

La négociation pour le transfert du gardien de la Juventus au club sicilien se débloque

Les négociations entre Palerme et Mattia Perin se débloquent et avancent désormais rapidement. C’est ce que révèle Matteo Moretto, selon lequel il y aurait eu dans la nuit des contacts intensifs entre l’agent du gardien, Alessandro Lucci, et la Juventus, afin de faire baisser les exigences financières du club turinois.


La Juventus est disposée à laisser partir Perin à des conditions avantageuses, aussi comme geste de reconnaissance envers un joueur avec lequel il existe un lien profond, écrit Moretto.


Désormais, Palerme et la Juventus sont en contact constant pour parvenir à la conclusion définitive.

  • Et Di Gregorio ?

    Resterait ensuite en suspens, en ce qui concerne la situation des gardiens de la Juventus, le profil de Michele Di Gregorio. En cas de départ également de ce dernier, la Juventus penserait à Mandas, de la Lazio, comme doublure de Vicario.


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