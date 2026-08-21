Juventus, le transfert de Perin à Palerme se débloque

Les négociations entre Palerme et Mattia Perin se débloquent et avancent désormais rapidement. C’est ce que révèle Matteo Moretto, selon lequel il y aurait eu dans la nuit des contacts intensifs entre l’agent du gardien, Alessandro Lucci, et la Juventus, afin de faire baisser les exigences financières du club turinois.





La Juventus est disposée à laisser partir Perin à des conditions avantageuses, aussi comme geste de reconnaissance envers un joueur avec lequel il existe un lien profond, écrit Moretto.





Désormais, Palerme et la Juventus sont en contact constant pour parvenir à la conclusion définitive.