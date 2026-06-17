Juventus : le retour d’Arthur est officiel. Un casse-tête supplémentaire pour Carnevali

Le milieu brésilien, né en 1996 et sous contrat avec la Juventus jusqu’au 30 juin 2027, va réintégrer le centre d’entraînement de la Continassa afin de clarifier son avenir avec le nouveau directeur général bianconero, Giovanni Carnevali. Le milieu de terrain, qui pèse encore 6,5 millions d’euros au bilan, ne pourra être cédé à un prix inférieur si la Juventus veut éviter une moins-value.





La Juve dispose-t-elle d’un plan B ? Pour l’instant, non, même si le Besiktas de Vincenzo Italiano, qui a déjà entraîné le milieu à la Fiorentina, suitle dossier. L’intérêt reste toutefois timide. Autre inconnue : l’ancien Blaugrana souhaite-t-il toujours s’imposer en Europe ou privilégie-t-il un maintien au Grêmio, option qui le séduisait jusqu’ici ? Du moins jusqu’au communiqué d’hier, qui remet tout en question. En attendant, comme le rapporte Tuttosport, Arthur débutera la nouvelle saison sous les ordres de Spalletti. Après ses prêts à Liverpool, à la Fiorentina, à Gérone et au Grêmio, il repart, comme souvent, par un passage à Turin. La solution la plus probable reste un nouveau prêt.



