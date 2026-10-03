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Yildiz 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus : le Real Madrid ne lâche pas Kenan Yildiz

Juventus FC
Real Madrid
K. Yildiz

Le meneur de jeu turc est encore sur le flanc, mais en Espagne, on continue de le pousser comme l’objectif prioritaire du Real Madrid pour les prochains mercatos.

La Juventus, cette saison, n’a pas encore vraiment pu en profiter. Kenan Yildiz est toujours à l’arrêt en raison d’une fracture du cinquième métatarse du pied gauche, et son retour à l’entraînement se rapproche, mais il n’est pas encore imminent. Jusqu’ici, il n’a cumulé qu’une seule apparition, avec 69 minutes jouées, et depuis ce Frosinone-Juventus, il n’a plus été revu sur les terrains.

Malgré cela, les caractéristiques et le potentiel du meneur de jeu turc restent connus de tous, non seulement à Turin, mais aussi à travers l’Europe, où l’intérêt et les approches n’ont pas cessé même durant cet arrêt forcé. Et parmi les clubs les plus actifs sur son dossier, rapporte Fichajes, le Real Madrid est très présent.

  • Changements en attaque

    Le Real Madrid a prévu, au cours de l’été prochain, une nouvelle énième révolution offensive. L’impact qu’a Vinicius Jr., malgré la prolongation signée récemment, ne plaît ni aux supporters ni au club. Rodrygo reviendra, il faut trouver une place à Endrick et, de fait, dans ces incertitudes, le seul intouchable restera Kylian Mbappé.


    D’où l’idée de poursuivre sur la voie tracée depuis longtemps, à savoir s’offrir les meilleurs talents émergents du monde, avec le milieu offensif de la Juventus qui fait l’unanimité au sein du club et qui a aussi en Arda Guler un soutien de premier plan.

  • Plus-value pour la Juve ?

    La Juventus a depuis longtemps choisi de miser très fortement sur le joueur né en 2005 comme star du présent et de l’avenir du club, mais le recrutement estival d’Alajbegovic, ajouté aux difficultés économiques qui pourraient obliger Massara et Carnevali à un départ majeur d’ici juin, ont remis le nom de Yildiz au centre des débats.

    Arrivé libre du Bayern en 2022 déjà, une vente pour un montant très important permettrait à la Juventus de régler d’un seul coup ses comptes et son bilan grâce à une plus-value monstre. Il y aura des résistances de la part du club, mais en cas d’offre à trois chiffres, tout pourrait changer.

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