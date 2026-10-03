Juventus : le Real Madrid ne lâche pas Kenan Yildiz

La Juventus, cette saison, n’a pas encore vraiment pu en profiter. Kenan Yildiz est toujours à l’arrêt en raison d’une fracture du cinquième métatarse du pied gauche, et son retour à l’entraînement se rapproche, mais il n’est pas encore imminent. Jusqu’ici, il n’a cumulé qu’une seule apparition, avec 69 minutes jouées, et depuis ce Frosinone-Juventus, il n’a plus été revu sur les terrains.

Malgré cela, les caractéristiques et le potentiel du meneur de jeu turc restent connus de tous, non seulement à Turin, mais aussi à travers l’Europe, où l’intérêt et les approches n’ont pas cessé même durant cet arrêt forcé. Et parmi les clubs les plus actifs sur son dossier, rapporte Fichajes, le Real Madrid est très présent.