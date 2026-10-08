De joueur en trop à prêt, avant de devenir indispensable, jusqu’à prolonger son contrat actuel, qui expire en 2029. Telle est la trajectoire de Nico Gonzalez à la Juventus : pour l’Argentin, né en 1998, la prolongation de contrat est en cours de finalisation. C’est ce qu’écrit Romeo Agresti sur Twitter.





Arrivé à la Juve à l’été 2024 grâce à Cristiano Giuntoli pour un montant total de 33 millions entre prêt, option d’achat et bonus, Nico Gonzalez a alterné entre terrain et banc lors de la saison 2024-2025, celle du passage de Thiago Motta à Igor Tudor et de la qualification en Ligue des champions obtenue lors de la dernière journée. Pour l’ancien joueur de la Fiorentina, cette saison-là, 38 apparitions et 5 buts, avant le prêt à l’Atlético de Madrid décidé par Damien Comolli. À l’Atlético de Madrid, sous les ordres de Diego Simeone, Nico a réalisé une bonne saison, avec un bilan de 37 apparitions et 5 buts, avant de disputer une excellente Coupe du monde avec l’Argentine.