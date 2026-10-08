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Gianluca Minchiotti
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Juventus : la prolongation de Nico Gonzalez arrive, avec la durée et les chiffres de son nouveau salaire

Juventus FC
N. Gonzalez
Mercato
Serie A

De remplaçant annoncé à prêté, l’Argentin est devenu un joueur indispensable pour Spalletti

De joueur en trop à prêt, avant de devenir indispensable, jusqu’à prolonger son contrat actuel, qui expire en 2029. Telle est la trajectoire de Nico Gonzalez à la Juventus : pour l’Argentin, né en 1998, la prolongation de contrat est en cours de finalisation. C’est ce qu’écrit Romeo Agresti sur Twitter.


Arrivé à la Juve à l’été 2024 grâce à Cristiano Giuntoli pour un montant total de 33 millions entre prêt, option d’achat et bonus, Nico Gonzalez a alterné entre terrain et banc lors de la saison 2024-2025, celle du passage de Thiago Motta à Igor Tudor et de la qualification en Ligue des champions obtenue lors de la dernière journée. Pour l’ancien joueur de la Fiorentina, cette saison-là, 38 apparitions et 5 buts, avant le prêt à l’Atlético de Madrid décidé par Damien Comolli. À l’Atlético de Madrid, sous les ordres de Diego Simeone, Nico a réalisé une bonne saison, avec un bilan de 37 apparitions et 5 buts, avant de disputer une excellente Coupe du monde avec l’Argentine.

  • LE NOUVEAU CONTRAT

    Cet été, après des négociations avec l’Atlético qui se sont arrêtées face à l’exigence de la Juventus d’au moins 30 millions pour un transfert définitif, Gonzalez est revenu à la Continassa, avec l’aval de Luciano Spalletti. En quelques semaines, le numéro 31 s’est imposé, avec ses buts et surtout une personnalité de gagneur que peu d’autres semblent avoir dans la Juventus actuelle. Jusqu’à gagner une place de titulaire et une prolongation de contrat imminente.


    Le nouveau contrat devrait courir jusqu’en 2030, avec une augmentation du salaire des 3,6 millions actuels par saison à au moins 4 millions (comme McKennie et Locatelli), avec la possibilité d’atteindre 4,5 millions (comme Douglas Luiz et Koopmeiners).



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