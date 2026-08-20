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Emanuele Tramacere

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Juventus : la priorité, c’est le latéral, d’Emerson à Shaw, tous les noms

Juventus FC
Mercato
Emerson Royal
C. Augusto
D. Raum
L. Shaw
A. Carreras
R. Ait Nouri

Pour Luciano Spalletti, il faut une paire de joueurs par poste, et celui qui est resté à découvert est justement celui de latéral (droit ou gauche selon le poste de Celik).

En attendant les départs de Jonathan David, Arthur Melo et possiblement aussi de Teun Koopmeiners pour les derniers renforts au milieu de terrain et en attaque, la Juventus continue de s’activer sur le marché des transferts en cherchant à satisfaire les demandes de Luciano Spalleti. La priorité, d’abord sur le plan quantitatif puis technique, est clairement celle d’intégrer un arrière latéral de métier, si possible sur le côté gauche, capable d’alterner avec Cambiaso ou de le remplacer, lui dont la dernière année n’a pas été régulière.

Place donc aux noms et aux négociations, avec des profils qui vont du jeune à fort potentiel à la valeur sûre, jusqu’aux coups de grande expérience. Voici tous les noms.

  • Spalletti veut deux joueurs par poste

    Les arrivées de Kolo Muani, Alajbegovic, Lucumi et Vicario ont de fait complété un effectif comme celui de la Juventus, qui nécessitait de nombreuses retouches. En analysant l’effectif au complet (et en tenant compte aussi de tous ces joueurs aujourd’hui en trop), il n’existe qu’un seul poste où, en écoutant les demandes de Spalletti, la Juventus se retrouve découverte.


    « Nous devons améliorer cette double position dans l’effectif. Nous avons besoin de davantage de joueurs capables de se battre pour une place », a déclaré l’entraîneur après le match amical interne à moitié disputé avec la Next Gen, et le seul poste encore vacant est celui de latéral, de préférence gauche.

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  • Emerson, piste « simple »

    La piste qui pourrait se concrétiser le plus facilement est celle menant à Marseille, où le club français est confronté à de sérieux problèmes de fair-play financier et ouvrirait volontiers la porte à un départ de joueurs au salaire élevé. Parmi eux figure Emerson Royal, ancien de la Roma et ex-international italien, qui connaît bien la Serie A et l’Italie. À l’OM, le prêt de Michele Di Gregorio a également été proposé, et l’opération, avec un échange de prêts, pourrait se boucler rapidement.

  • Le jeune coup

    Parmi les profils les plus « prometteurs », mais par conséquent moins avantageux sur le plan économique, figure celui de Rayan Aït-Nouri, pas central dans le City de Maresca et resté sur le banc pendant 90 minutes lors du Community Shield perdu contre Arsenal.

    Puis il y a Alvaro Carreras, pas central pour José Mourinho au Real Madrid, mais payé très cher pour le faire revenir au bercail après un périple entre Manchester United et Benfica il y a seulement un an.

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  • L’occasion sûre et l’opportunité de dernière minute

    Ils plaisent beaucoup, mais ils sont aujourd’hui considérés comme intouchables sauf offres hors marché - que la Juventus ne peut et ne veut pas se permettre -, qu’il s’agisse de David Raum, l’Allemand né en 1998 et sous contrat jusqu’en 2027 avec Leipzig, ou de Carlos Augusto, qui est lié à l’Inter jusqu’au 30 juin 2028 et n’a pas encore trouvé le moyen de renouveler son contrat.

    L’opportunité de fin de mercato pourrait en revanche être représentée par Luke Shaw, désormais presque un emblème de Manchester United, qui cherche toutefois depuis longtemps son remplaçant et est à un pas d’Alejandro Balde, aujourd’hui poussé vers la sortie par le FC Barcelone. L’Espagnol ouvrirait la porte au départ de l’Anglais et la Juventus pourrait saisir au vol cette occasion de dernière minute.

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