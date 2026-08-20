En attendant les départs de Jonathan David, Arthur Melo et possiblement aussi de Teun Koopmeiners pour les derniers renforts au milieu de terrain et en attaque, la Juventus continue de s’activer sur le marché des transferts en cherchant à satisfaire les demandes de Luciano Spalleti. La priorité, d’abord sur le plan quantitatif puis technique, est clairement celle d’intégrer un arrière latéral de métier, si possible sur le côté gauche, capable d’alterner avec Cambiaso ou de le remplacer, lui dont la dernière année n’a pas été régulière.

Place donc aux noms et aux négociations, avec des profils qui vont du jeune à fort potentiel à la valeur sûre, jusqu’aux coups de grande expérience. Voici tous les noms.