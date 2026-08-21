La Juventus se prépare aussi à changer de visage dans les cages. Avec Guglielmo Vicario déjà identifié comme nouveau titulaire, le club turinois est désormais appelé à définir l’avenir de Mattia Perin et Michele Di Gregorio : au moins l’un des deux est destiné à quitter Turin, mais il n’est pas exclu qu’au final les deux puissent partir.
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Juventus : l’idée Mandas comme doublure de Vicario
Perin vers Palerme
La piste Palermo reste d’actualité pour Mattia Perin. Ces dernières heures, elle semblait pourtant s’être considérablement rétrécie. Selon Tuttosport, le principal obstacle était d’ordre économique : la demande de la Juventus est en effet jugée trop élevée par le club palermitain. Puis est venu le rebondissement, avec un Palermo qui maintient cette piste ouverte.
DI GREGORIO : Bournemouth entre en scène
Différente, mais tout aussi délicate, est la situation de Michele Di Gregorio. L'ancien joueur de Monza n'entre pas dans les plans du nouveau projet technique de la Juventus et le club travaille à lui trouver un nouveau point de chute.
Les contacts avec Marseille se sont refroidis et, en l'état actuel des choses, un transfert définitif paraît compliqué. Ces dernières heures, toutefois, l'intérêt de Bournemouth a émergé, le club évaluant plusieurs profils pour renforcer ce secteur de son effectif.
Le gardien italien serait également suivi de près par la Lazio, dans ce qui pourrait devenir un dossier de mercato particulièrement intéressant. La Juventus cherche à trouver une solution susceptible de satisfaire toutes les parties et de permettre à Di Gregorio de rebondir dans un club où il pourrait retrouver de la continuité.
Son départ prendrait une importance encore plus grande si Perin venait lui aussi à quitter Turin.
Mandas fait son apparition
Avec Vicario destiné à être le titulaire, la Juventus aurait en effet ensuite une autre case à remplir. Si les deux gardiens actuellement présents dans l’effectif venaient à partir, le club turinois aurait besoin d’identifier un nouveau numéro 12.
Parmi les profils appréciés figurerait Christos Mandas, né en 2001 et actuellement à la Lazio, qui, selon TuttoJuve.com, pourrait représenter une solution intéressante derrière Vicario, avec Carlo Pinsoglio qui resterait comme « troisième ». Beaucoup dépendra, naturellement, aussi des mouvements du club romain et d’un éventuel lien avec la situation de Di Gregorio.
Un scénario encore entièrement à construire, donc, mais qui pourrait devenir l’un des sujets les plus chauds des derniers jours du mercato. La Juventus a déjà choisi son nouveau titulaire : il reste désormais à compléter la révolution dans les cages.
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