Différente, mais tout aussi délicate, est la situation de Michele Di Gregorio. L'ancien joueur de Monza n'entre pas dans les plans du nouveau projet technique de la Juventus et le club travaille à lui trouver un nouveau point de chute.





Les contacts avec Marseille se sont refroidis et, en l'état actuel des choses, un transfert définitif paraît compliqué. Ces dernières heures, toutefois, l'intérêt de Bournemouth a émergé, le club évaluant plusieurs profils pour renforcer ce secteur de son effectif.





Le gardien italien serait également suivi de près par la Lazio, dans ce qui pourrait devenir un dossier de mercato particulièrement intéressant. La Juventus cherche à trouver une solution susceptible de satisfaire toutes les parties et de permettre à Di Gregorio de rebondir dans un club où il pourrait retrouver de la continuité.





Son départ prendrait une importance encore plus grande si Perin venait lui aussi à quitter Turin.



