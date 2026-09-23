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Grabara JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, l’amertume de Grabara : « Parfois, la vie te submerge en un instant »

Juventus FC
K. Grabara

Le gardien polonais opéré aujourd’hui pour une lésion du ligament croisé

Kamil Grabara, gardien polonais né en 1999, a exprimé pour la première fois sur Instagram son état d’esprit après la grave blessure survenue samedi à l’entraînement, une lésion du ligament croisé pour laquelle il est opéré aujourd’hui, dans sa Pologne.


Le gardien de la Juventus écrit : « Je n’ai pas l’intention de mentir, c’est un post que je n’aurais jamais voulu publier, mais parfois la vie te bouleverse en un instant. Merci du fond du cœur pour tous les messages, le soutien et les belles paroles ».




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  • Dans l’attente du bulletin post-opératoire, rappelons le communiqué du club turinois à la suite de la blessure : "À la suite d’un traumatisme en torsion du genou droit subi lors de l’entraînement de cet après-midi, Kamil Grabara a été soumis à des examens diagnostiques au J|medical. Les examens ont mis en évidence une lésion du ligament croisé antérieur du genou droit. Le joueur sera soumis dans les prochains jours à des consultations orthopédiques afin de définir le parcours thérapeutique".



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