Juventus, l’amertume de Grabara : « Parfois, la vie te submerge en un instant »

Kamil Grabara, gardien polonais né en 1999, a exprimé pour la première fois sur Instagram son état d’esprit après la grave blessure survenue samedi à l’entraînement, une lésion du ligament croisé pour laquelle il est opéré aujourd’hui, dans sa Pologne.





Le gardien de la Juventus écrit : « Je n’ai pas l’intention de mentir, c’est un post que je n’aurais jamais voulu publier, mais parfois la vie te bouleverse en un instant. Merci du fond du cœur pour tous les messages, le soutien et les belles paroles ».



