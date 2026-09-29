Déjà 6 matches se sont écoulés, 5 en championnat et 1 en Ligue Europa, mais Teun Koopmeiners continue de ne pas convaincre à 100 % Luciano Spalletti. L’entraîneur toscan s’est retrouvé, contraint malgré lui, à lui accorder du temps de jeu, mais les réponses apportées sur le terrain n’ont pas satisfait le technicien.





Et alors ? Avec un bilan mis à l’épreuve et la nécessité de retourner sur le marché, l’ex-joueur de l’Atalanta, rapporte la Gazzetta dello Sport, sera de nouveau remis sur le marché, en cherchant cette fois à ne pas se heurter à son obstruction pour un transfert définitif.



