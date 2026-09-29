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Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus : Koopmeiners à nouveau sur le marché, les chiffres pour ne pas réaliser de moins-value

Juventus FC
T. Koopmeiners

Le milieu de terrain néerlandais sera l’un des joueurs sacrifiables sur le marché des transferts en janvier afin de renflouer les caisses.

Déjà 6 matches se sont écoulés, 5 en championnat et 1 en Ligue Europa, mais Teun Koopmeiners continue de ne pas convaincre à 100 % Luciano Spalletti. L’entraîneur toscan s’est retrouvé, contraint par la force des choses, à lui donner du temps de jeu et des minutes, mais les réponses apportées sur le terrain n’ont pas satisfait l’entraîneur.


Et alors ? Avec un bilan éprouvé et la nécessité de retourner sur le marché, l’ex-joueur de l’Atalanta, rapporte la Gazzetta dello Sport, sera de nouveau remis sur le marché, en cherchant cette fois à ne pas trouver son obstruction à un transfert définitif.


  • La Juve a du mal à « prendre »

    Ce n’est pas seulement une question de simples chiffres, puisqu’il y a un but et une passe décisive sur la feuille de match en ce début de saison. Ce qui ne plaît ni à Spalletti, ni aux supporters, ni à la direction (qui voit dans les comptes les chiffres monstres liés à l’amortissement et au salaire), c’est la personnalité avec laquelle il entre sur le terrain, ainsi que cette nécessité, non satisfaite, qu’il prenne la Juventus sur ses épaules.

  • OBJECTIF DÉPART, CELUI QUI LE VOULAIT

    Les possibilités d’aboutir à un tournant existeront encore (nécessairement, compte tenu de l’urgence), mais l’objectif de la Juventus reste de céder définitivement Koopmeiners en janvier.

    Cet été, les clubs intéressés par un achat définitif étaient Besiktas et un couple de clubs arabes, tandis que Galatasaray, Manchester United, Monaco et Newcastle poussaient pour un simple prêt.

  • Le montant pour ne pas enregistrer de moins-value

    Mais à quel montant la Juventus peut-elle se permettre de céder le Néerlandais ? Se permettre, oui, parce qu’avec un bilan qui se clôturera sur un déficit d’environ 60 millions et les recettes manquées de la Ligue des champions, Giovanni Carnevali a la nécessité d’augmenter les données du Player Trading et ne peut absolument pas inscrire de moins-values au bilan.


    Et au 30 juin 2026, Koopmeiners pesait encore 31 millions d’euros, avec une quote-part d’amortissement d’environ 10 millions d’euros. Par conséquent, en cas de départ définitif au cours du mois de janvier, pour ne pas réaliser de moins-value, il faudra une cession d’au moins environ 26 millions d’euros.

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