Déjà 6 matches se sont écoulés, 5 en championnat et 1 en Ligue Europa, mais Teun Koopmeiners continue de ne pas convaincre à 100 % Luciano Spalletti. L’entraîneur toscan s’est retrouvé, contraint par la force des choses, à lui donner du temps de jeu et des minutes, mais les réponses apportées sur le terrain n’ont pas satisfait l’entraîneur.





Et alors ? Avec un bilan éprouvé et la nécessité de retourner sur le marché, l’ex-joueur de l’Atalanta, rapporte la Gazzetta dello Sport, sera de nouveau remis sur le marché, en cherchant cette fois à ne pas trouver son obstruction à un transfert définitif.



