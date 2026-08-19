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Federico Gatti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Gatti s’entraîne à part après le coup reçu d’un supporter lors de l’envahissement de terrain

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F. Gatti

À la Continassa, travail à part également pour Milik, Ekhator et Cambiaso

La Juventus a repris l’entraînement aujourd’hui encore sous les ordres de Luciano Spalletti, mais l’entraîneur de la Juventus n’a pas pu compter sur l’ensemble du groupe. Plusieurs joueurs ont en effet suivi une séance différenciée.


Parmi eux figure Federico Gatti. Selon Gianluca Di Marzio, le défenseur est encore aux prises avec les séquelles du coup reçu à la cheville lundi dernier. Le défenseur avait été percuté par un supporter à la fin du match amical en famille et, par précaution, il a poursuivi avec un programme de travail personnalisé. La situation, toutefois, n’inspire pas d’inquiétude particulière.

  • Travail à part également pour Arkadiusz Milik, arrêté par une légère lombalgie, ainsi que pour Jeff Ekhator. Séance différenciée, enfin, pour Andrea Cambiaso, aux prises avec une gêne à la cheville. Pour le joueur de la Juventus, toutefois, l’optimisme est de mise : dès demain, il devrait reprendre l’entraînement normalement avec le reste du groupe.


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