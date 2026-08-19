La Juventus a repris l’entraînement aujourd’hui encore sous les ordres de Luciano Spalletti, mais l’entraîneur de la Juventus n’a pas pu compter sur l’ensemble du groupe. Plusieurs joueurs ont en effet suivi une séance différenciée.





Parmi eux figure Federico Gatti. Selon Gianluca Di Marzio, le défenseur est encore aux prises avec les séquelles du coup reçu à la cheville lundi dernier. Le défenseur avait été percuté par un supporter à la fin du match amical en famille et, par précaution, il a poursuivi avec un programme de travail personnalisé. La situation, toutefois, n’inspire pas d’inquiétude particulière.