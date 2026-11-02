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Au lendemain de la victoire face au Napoli, des nouvelles plutôt rassurantes arrivent de l’infirmerie de la Juventus. Weston McKennie, remplacé à la fin de la première période, souffre d’une fatigue musculaire et devra se reposer pendant deux jours. La situation du milieu de terrain américain sera évaluée au jour le jour, mais sa participation au déplacement de jeudi aux Pays-Bas, sur le terrain de l’AZ Alkmaar, est très incertaine. Luciano Spalletti espère le récupérer pour le déplacement de dimanche sur le terrain de la Fiorentina, mais il n’est pas exclu que le milieu de terrain ne fasse son retour qu’après la trêve internationale.