Au lendemain de la victoire face au Napoli, des nouvelles plutôt rassurantes arrivent de l’infirmerie de la Juventus. Weston McKennie, remplacé à la fin de la première période, souffre d’une fatigue musculaire et devra se reposer pendant deux jours. La situation du milieu de terrain américain sera évaluée au jour le jour, mais sa participation au déplacement de jeudi aux Pays-Bas, sur le terrain de l’AZ Alkmaar, est très incertaine. Luciano Spalletti espère le récupérer pour le déplacement de dimanche sur le terrain de la Fiorentina, mais il n’est pas exclu que le milieu de terrain ne fasse son retour qu’après la trêve internationale.
Getty Images Sport
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Juventus : fatigue musculaire pour McKennie. L’état d’Alajbegovic et de Cabal
Prochains matchs
Alajbegovic et Cabal vont bien
De bonnes nouvelles pour Kerim Alajbegovic et Juan Cabal : le premier est sorti hier à cause d’un léger coup au genou, le second à cause de crampes. Aucun des deux ne suscite d’inquiétude et tous deux sont bien à la disposition de Spalletti pour les prochains matches.
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