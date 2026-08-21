Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Grafica David JuventusCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, épineux dossier David : il a dit non à Hull City

Juventus FC
Mercato
J. David
Hull

Le Canadien a jusqu’ici refusé toutes les solutions qui lui ont été proposées pour quitter la Juventus

À la Juventus , le mercato des arrivées reste inévitablement lié aux départs. Pour pouvoir continuer à intervenir sur le marché des transferts, le club doit d’abord libérer de la place dans l’effectif et dans son bilan, à commencer par Jonathan David.


Selon Tuttosport, l’attaquant canadien a repoussé l’approche de Hull City et, pour le moment, reste dans une forme de limbes : il n’entre pas dans les plans techniques de la Juventus, mais aucune piste particulièrement concrète n’émerge encore pour son transfert.


Une situation qui présente des similitudes avec celle du milieu de terrain. Kessié reste dans l’attente, mais avant d’avancer, la Juventus doit parvenir à placer au moins deux éléments du secteur. Le premier nom est celui d’Arthur, pour lequel on se dirige rapidement vers une résiliation du contrat : il ne reste plus qu’à définir les derniers détails.


  • Puis il faudra une autre sortie. Miretti continue de susciter de l’intérêt, mais la demande de la Juventus, fixée entre 10 et 15 millions d’euros, a jusqu’ici refroidi les prétendants. La situation de Koopmeiners est encore plus complexe : le milieu de terrain présente une valeur résiduelle au bilan d’environ 30 millions et, à l’heure actuelle, aucun club n’est disposé à investir une somme similaire.


    Et c’est précisément là qu’entre en jeu le chapitre des prêts. À l’approche de la fenêtre des « soldes », les possibilités de recourir à des formules temporaires pour débloquer certaines situations augmentent elles aussi. Une solution particulièrement utile pour ces joueurs qui, au sortir de saisons négatives, sont aujourd’hui extrêmement difficiles à placer dans le cadre d’un transfert définitif.




    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Premier League
Hull crest
Hull
HUL
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV