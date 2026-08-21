À la Juventus , le mercato des arrivées reste inévitablement lié aux départs. Pour pouvoir continuer à intervenir sur le marché des transferts, le club doit d’abord libérer de la place dans l’effectif et dans son bilan, à commencer par Jonathan David.





Selon Tuttosport, l’attaquant canadien a repoussé l’approche de Hull City et, pour le moment, reste dans une forme de limbes : il n’entre pas dans les plans techniques de la Juventus, mais aucune piste particulièrement concrète n’émerge encore pour son transfert.





Une situation qui présente des similitudes avec celle du milieu de terrain. Kessié reste dans l’attente, mais avant d’avancer, la Juventus doit parvenir à placer au moins deux éléments du secteur. Le premier nom est celui d’Arthur, pour lequel on se dirige rapidement vers une résiliation du contrat : il ne reste plus qu’à définir les derniers détails.



