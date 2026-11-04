Juventus : Elimoghale, qui vient de prolonger son contrat, intégré à l’équipe première

À 11 h 30, l’entraînement de la Juventus a débuté à la Continassa en vue du match de demain sur le terrain de l’AZ Alkmaar, pour la quatrième journée de la Ligue Europa. Lors de cette séance, Elimoghale, Pagnucco, Merola et Owusu ont également été intégrés à l’équipe première.
Pas plus tard qu’hier, la Juventus avait annoncé la prolongation du contrat de Destiny Elimoghale, né en 2009. Voici le communiqué du club : « Le parcours de Destiny Elimoghale se poursuit à la Juventus : l’attaquant né en 2009 a signé une prolongation de contrat qui le liera à notre club jusqu’au 30 juin 2029 ».