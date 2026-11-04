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Italy U15 v Spain U15 - International FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : Elimoghale, qui vient de prolonger son contrat, intégré à l’équipe première

Juventus FC
D. Elimoghale
Serie A

Le joueur né en 2009 a prolongé son contrat hier jusqu’en 2029 et s’entraîne aujourd’hui à la Continassa avec l’équipe première.

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À 11 h 30, l’entraînement de la Juventus a débuté à la Continassa en vue du match de demain sur le terrain de l’AZ Alkmaar, pour la quatrième journée de la Ligue Europa. Lors de cette séance, Elimoghale, Pagnucco, Merola et Owusu ont également été intégrés à l’équipe première.

Pas plus tard qu’hier, la Juventus avait annoncé la prolongation du contrat de Destiny Elimoghale, né en 2009. Voici le communiqué du club : « Le parcours de Destiny Elimoghale se poursuit à la Juventus : l’attaquant né en 2009 a signé une prolongation de contrat qui le liera à notre club jusqu’au 30 juin 2029 ».

  • Le communiqué poursuit : « Formé dès son plus jeune âge au centre de formation de la Juventus, où il est passé par toutes les catégories jusqu’aux Under 17 et aux Under 20, Elimoghale a fait ses débuts cette saison avec la Juventus Next Gen. Il compte 10 apparitions au total lors de ces premiers mois, entre le championnat et la Coupe d’Italie de Serie C.

    Le 17 septembre 2026, il a également reçu sa première convocation en carrière avec l’équipe première, à l’occasion du match contre le NEC, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

    Un joueur talentueux et prometteur qui poursuivra sa progression à la Juventus : félicitations Destiny, à bientôt sur le terrain ! »

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