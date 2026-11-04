Juventus : Elimoghale, qui vient de prolonger son contrat, intégré à l’équipe première

Le communiqué poursuit : « Formé dès son plus jeune âge au centre de formation de la Juventus, où il est passé par toutes les catégories jusqu’aux Under 17 et aux Under 20, Elimoghale a fait ses débuts cette saison avec la Juventus Next Gen. Il compte 10 apparitions au total lors de ces premiers mois, entre le championnat et la Coupe d’Italie de Serie C.

Le 17 septembre 2026, il a également reçu sa première convocation en carrière avec l’équipe première, à l’occasion du match contre le NEC, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Un joueur talentueux et prometteur qui poursuivra sa progression à la Juventus : félicitations Destiny, à bientôt sur le terrain ! »