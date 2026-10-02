La saison 2026/2027 sera un tournant incroyablement important pour comprendre et décrypter l’avenir de la Juventus. La pression sur LucianoSpalletti est évidemment énorme et, lors des deux derniers jours, d’abord la clôture du bilan 2025/2026 puis les paroles du directeur général GiovanniCarnevali ont inévitablement accru l’attention portée à ce que le terrain pourra, ou plutôt devra, dire.

Le directeur général de la Juventus, interrogé par la Gazzetta dello Sport, a laissé entendre, certes avec le sourire et les manières posées qui le distinguent, que l’alerte économique au sein du club s’est déjà déclenchée et que, selon les résultats qui seront obtenus sur le terrain, les stratégies futures évolueront aussi dans la construction de l’effectif.



