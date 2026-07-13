Vendre avant d’acheter : la Juventus n’a pas le choix. Elle doit optimiser ses départs pour financer des recrues de haut niveau capables d’élever le niveau de l’effectif. Le nouveau PDG et directeur général, Giovanni Carnevali, devra prouver son efficacité sur le marché des transferts, une condition sine qua non pour assurer l’équilibre financier du club et préserver ses ambitions. Pour la neuvième année consécutive, les comptes du club sont dans le rouge : le prochain bilan devrait afficher une perte d’environ 63 millions d’euros, contre 58 millions lors de l’exercice précédent. Qui sont les joueurs concernés par un départ ? Voici la composition virtuelle des joueurs qui ne rentrent plus dans les plans, alignés dans un ambitieux 4-2-3-1. L’objectif ? Encaisser plus de 100 millions.
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Juventus : de Di Gregorio à Openda en passant par David, l’effectif est mis sur le marché. Objectif : dépasser les 100 millions d’euros
GARDIEN : DI GREGORIO
Titulaire la saison passée, Michele Di Gregorio devrait quitter le club malgré un contrat courant jusqu’en 2029. Recruté il y a deux ans en provenance de Monza, il avait coûté 4,5 M€ de prêt, 13,5 M€ d’obligation d’achat et 2 M€ de bonus. Ces derniers jours, son agent a critiqué la Juventus, réclamant du respect : « La direction française dépense 130 millions pour trois attaquants, indéfendables. Pour couvrir cette dépense folle, elle fait porter tout le poids de l’échec de la saison sur le gardien acheté par la direction précédente, en la personne du directeur sportif Cristiano Giuntoli, qui l’avait présenté comme le meilleur gardien de la Serie A à 26 ans. Di Gregorio dispose d’un contrat de trois ans avec la Juventus, il participera à la préparation estivale et, durant le mercato, nous étudierons les opportunités éventuelles. Il figure sur la short-list de plusieurs clubs européens, nous ne sommes pas pressés. Nous exigeons du respect pour un gardien qui a toujours répondu présent, même quand il aurait été plus simple de rester sur le banc à bavarder… »
ARRIÈRE LATÉRAL DROIT : JOAO MARIO
Le latéral droit, né en 2000, de retour de six mois de prêt à Bologne, est mis sur le marché des transferts. Il y a un an, la Juventus l’avait recruté au FC Porto pour 16 millions d’euros, dans le cadre d’une opération qui avait conduit Alberto Costa au Portugal contre 12 millions. Son contrat expire en 2030 ; il a disputé 13 matchs avec les Bianconeri.
DÉFENSE CENTRALE : RUGANI
Le joueur de 31 ans, lié à la Juventus jusqu'en 2028, n'a pas été racheté par la Fiorentina (l'option d'achat n'a pas été déclenchée à 45 minutes de la fin).
Après plusieurs prêts (Rennes, Cagliari, Ajax, Fiorentina), il pourrait cette fois partir définitivement. La décision finale revient à Spalletti.
DÉFENSE CENTRALE : GATTI
Pour Spalletti, l’ancien joueur de Frosinone se trouve en bas de sa liste de préférences. La saison passée, il a inscrit 4 buts en championnat et en coupes (28 apparitions au total), mais n’a jamais été considéré comme un choix de premier plan. Son contrat expire en 2030 et il intéresse fortement le Napoli d’Allegri.
ARRIÈRE GAUCHE : CABAL
Les blessures ont freiné la carrière du Colombien sous le maillot bianconero (l'année dernière, il n'a disputé que 512' de jeu). Sa fragilité physique pose problème à la Juve, qui cherche à lui trouver un nouveau club. Son contrat expire en 2029.
MILIEU DE TERRAIN : DOUGLAS LUIZ
Né en 1998, sous contrat jusqu’en 2029, le joueur devrait quitter son club actuel. Malgré 34 apparitions toutes compétitions confondues (14 avec Forest et 20 avec les Villans) en Premier League, Ligue Europa, FA Cup et Carabao Cup, ponctuées d’un but et de deux passes décisives, ni l’un ni l’autre n’a levé l’option d’achat, fixée à seulement 25 millions d’euros.
MILIEU DE TERRAIN : ARTHUR
Un autre joueur est sur le départ : Arthur, qui a encore un an de contrat avec la Juve. Prêté au Grêmio depuis le 26 août 2025, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone n’a disputé que 23 matchs cette saison, inscrivant 1 but et délivrant 2 passes décisives entre le Brasileirão, le Championnat Gaúcho, la Copa Sudamericana et la Copa do Brasil. Deux blessures musculaires ont toutefois perturbé sa régularité, malgré son statut de capitaine.
Ailier droit : Zhegrova
À la Juve, on retient surtout son face-à-face manqué contre Galatasaray : la saison de l’ancien Lillois a été en dents de scie, avec 27 apparitions et pas le moindre but. Il y a un an, il avait coûté 14,3 M€ plus 1,2 M€ de clauses annexes (et 3 M€ de bonus). L’objectif est d’en récupérer autant.
MILIEU DE TERRAIN : DAVID
Arrivé l’été dernier en tantque joueur libre après son passage à Lille, Jonathan David devait résoudre le problème du numéro 9. Son bilan n’est pas totalement négatif – 8 buts en 46 matchs – mais le Canadien n’a jamais donné l’impression d’être une valeur sûre, ce leader offensif tant attendu. Il souhaite rester, mais la Juve a d’autres projets.
Ailier gauche : Openda
Le Belge est la grande déception de la dernière saison, avec seulement deux buts marqués (contre la Roma en championnat et contre Bodo/Glimt en Ligue des champions). Arrivé à la toute fin du mercato, il a coûté, entre prêt et rachat, 44 millions d'euros. Il sera difficile d'en tirer profit ; un prêt avec option d'achat semble probable, même si la Juve, à ce jour, n'envisage que l'obligation de rachat.
ATTAQUANT CENTRAL : MILIK
À Turin, en raison des blessures, il n'a guère fait plus qu'un simple touriste. La saison dernière, il n'a totalisé que 34 minutes de jeu. Son contrat expire dans un an, et la résiliation semble être l'issue la plus probable.
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