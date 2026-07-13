Juventus : de Di Gregorio à Openda en passant par David, l’effectif est mis sur le marché. Objectif : dépasser les 100 millions d’euros

Titulaire la saison passée, Michele Di Gregorio devrait quitter le club malgré un contrat courant jusqu’en 2029. Recruté il y a deux ans en provenance de Monza, il avait coûté 4,5 M€ de prêt, 13,5 M€ d’obligation d’achat et 2 M€ de bonus. Ces derniers jours, son agent a critiqué la Juventus, réclamant du respect : « La direction française dépense 130 millions pour trois attaquants, indéfendables. Pour couvrir cette dépense folle, elle fait porter tout le poids de l’échec de la saison sur le gardien acheté par la direction précédente, en la personne du directeur sportif Cristiano Giuntoli, qui l’avait présenté comme le meilleur gardien de la Serie A à 26 ans. Di Gregorio dispose d’un contrat de trois ans avec la Juventus, il participera à la préparation estivale et, durant le mercato, nous étudierons les opportunités éventuelles. Il figure sur la short-list de plusieurs clubs européens, nous ne sommes pas pressés. Nous exigeons du respect pour un gardien qui a toujours répondu présent, même quand il aurait été plus simple de rester sur le banc à bavarder… »



