Jeudi 12 novembre

18 h 00 | Turquie-Belgique - Ligue des nations

20 h 00 | Sénégal-Soudan - Qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2027

20 h 45 | Italie-France - Ligue des nations

Vendredi 13 novembre

18 h 30 | France U21-Italie U21 - Match amical

20 h 45 | Pays-Bas-Grèce - Ligue des nations

Samedi 14 novembre

01 h 00 | Colombie-Chili - Match amical

15 h 00 | Kosovo-Israël - Ligue des nations

20 h 45 | Suède-Bosnie-Herzégovine - Ligue des nations

22 h 30 | Haïti-États-Unis - Ligue des nations de la Concacaf

Dimanche 15 novembre

20 h 45 | France-Turquie - Ligue des nations

20 h 45 | Belgique-Italie - Ligue des nations

Lundi 16 novembre

14 h 00 | Soudan-Sénégal - Qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2027

18 h 15 | Italie U21-Belgique U21 - Match amical

20 h 45 | Allemagne-Pays-Bas - Ligue des nations

Mardi 17 novembre

20 h 45 | Irlande-Kosovo - Ligue des nations

20 h 45 | Bosnie-Herzégovine-Roumanie - Ligue des nations

Mercredi 18 novembre

00 h 00 | Chili-Colombie - Match amical

01 h 00 | États-Unis-Haïti - Ligue des nations de la Concacaf