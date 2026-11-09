Onze joueurs de la Juventus ont été convoqués par leurs sélections respectives pour les rencontres de cette trêve internationale. Voici les noms des joueurs convoqués et la liste des rencontres auxquelles ils devraient participer, telles que rapportées par le site officiel de la Juventus.
Kerim Alajbegovic (Bosnie-Herzégovine)
Juan Cabal et Jhon Lucumi (Colombie)
Zeki Celik (Turquie)
Federico Gatti et Guglielmo Vicario (Italie)
Jeff Ekhator (Italie U21)
Teun Koopmeiners (Pays-Bas)
Weston McKennie (États-Unis)
Pape Matar Sarr (Sénégal)
Edon Zhegrova (Kosovo)