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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : combien d’internationaux quittent la Continassa et quels sont leurs rendez-vous en sélection ?

Juventus FC
Serie A

Deux joueurs de la Juventus ont été convoqués par Mancini.

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Onze joueurs de la Juventus ont été convoqués par leurs sélections respectives pour les rencontres de cette trêve internationale. Voici les noms des joueurs convoqués et la liste des rencontres auxquelles ils devraient participer, telles que rapportées par le site officiel de la Juventus.

Kerim Alajbegovic (Bosnie-Herzégovine)

Juan Cabal et Jhon Lucumi (Colombie)

Zeki Celik (Turquie)

Federico Gatti et Guglielmo Vicario (Italie)

Jeff Ekhator (Italie U21)

Teun Koopmeiners (Pays-Bas)

Weston McKennie (États-Unis)

Pape Matar Sarr (Sénégal)

Edon Zhegrova (Kosovo)

  • LE CALENDRIER

    Jeudi 12 novembre

    18 h 00 | Turquie-Belgique - Ligue des nations

    20 h 00 | Sénégal-Soudan - Qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2027

    20 h 45 | Italie-France - Ligue des nations

    Vendredi 13 novembre

    18 h 30 | France U21-Italie U21 - Match amical

    20 h 45 | Pays-Bas-Grèce - Ligue des nations

    Samedi 14 novembre

    01 h 00 | Colombie-Chili - Match amical

    15 h 00 | Kosovo-Israël - Ligue des nations

    20 h 45 | Suède-Bosnie-Herzégovine - Ligue des nations

    22 h 30 | Haïti-États-Unis - Ligue des nations de la Concacaf

    Dimanche 15 novembre

    20 h 45 | France-Turquie - Ligue des nations

    20 h 45 | Belgique-Italie - Ligue des nations

    Lundi 16 novembre

    14 h 00 | Soudan-Sénégal - Qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2027

    18 h 15 | Italie U21-Belgique U21 - Match amical

    20 h 45 | Allemagne-Pays-Bas - Ligue des nations

    Mardi 17 novembre

    20 h 45 | Irlande-Kosovo - Ligue des nations

    20 h 45 | Bosnie-Herzégovine-Roumanie - Ligue des nations

    Mercredi 18 novembre

    00 h 00 | Chili-Colombie - Match amical

    01 h 00 | États-Unis-Haïti - Ligue des nations de la Concacaf

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