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Giovanni Carnevali, directeur général de la Juventus, s’est également exprimé sur le marché des transferts et la planification lors de l’assemblée des actionnaires du club qui se tient aujourd’hui : « Il faut planifier, travailler avec les jeunes et sur l’identité italienne. Nous avons du potentiel, le projet englobe l’équipe première, la Next Gen et le secteur des jeunes. Achèterons-nous le Ballon d’Or (en réponse à une question faisant référence à Cristiano Ronaldo, NDLR) ? Nous recruterons ceux que nous pourrons », rapporte Sportmediaset. « Je ne critique pas mes prédécesseurs, il arrive de se tromper. Je promets de l’engagement et du sérieux. Les supporters nous aident dans les moments difficiles et nous devons les respecter. »

Carnevali ajoute : « Nous connaissons les difficultés. Nous avons un accord de règlement avec l’UEFA qui ne nous permet pas de faire ce que nous voudrions, mais nous nous efforcerons de faire de la Juve un grand club. »