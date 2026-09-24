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Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus : Cambiaso est prêt à faire son retour. Et Spalletti peut lui changer de poste

Juventus FC
A. Cambiaso

L’international italien a repris l’entraînement avec le groupe, quel avenir pour lui ?

La victoire 2-0 contre l’Atalanta a ramené la sérénité à la Continassa, où les rumeurs sur l’avenir de Luciano Spalletti se sont vite dissipées, laissant place à des projets et à de nouvelles idées pour l’avenir de la Juventus.

L’entraîneur toscan profitera de la trêve pour tenter de faire retrouver la forme à de nombreux joueurs encore apparus en retard lors de ces six premières sorties de la saison, mais il espère surtout pouvoir compter à nouveau sur au moins certains des blessés de longue durée qui occupent l’infirmerie. Parmi eux, le plus proche d’un retour est Andrea Cambiaso.


  • TRAVAILLE EN GROUPE

    Hier et aujourd’hui, le latéral né en 2000 a enfin repris l’entraînement collectif, d’abord partiellement puis en augmentant son temps de jeu, après sa blessure à la cheville, une douloureuse entorse, contractée lors de Juventus-Parme le 31 août 2026. Au total, jusqu’ici, il n’a cumulé que 31 minutes en deux apparitions comme remplaçant de Kalulu et Celik, mais son retour permettra aussi à Spalletti de l’évaluer dans un autre rôle.

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  • NOUVEAU RÔLE

    Lors des deux derniers matches contre le NEC et l’Atalanta, Spalletti a testé différentes versions de sa Juventus, en alternant entre un 3-4-2-1 et un 4-2-3-1. L’idée que l’ancien sélectionneur de l’Italie porte toutefois avec lui est celle d’un retour durable au 4-3-3, où, à l’avenir, Kenan Yilidz, lui aussi absent de longue date, pourra s’intégrer facilement.

    Et pour Cambiaso, l’avenir pourrait ne pas se situer dans les couloirs défensifs où, en raison des caractéristiques surtout des ailiers offensifs dont il dispose, il a besoin de joueurs plus défensifs et plus bloqués que lui.

    À partir de lundi, lorsque les portes de la Continassa rouvriront, Cambiaso commencera aussi à travailler en vue d’un avenir comme relayeur au milieu de terrain, un rôle occupé ponctuellement en cas de nécessité, mais qui, en raison des besoins de l’effectif à la disposition de l’entraîneur, pourrait être un poste où il disposerait d’un temps de jeu bien plus important que celui qu’il aurait sur les côtés.



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