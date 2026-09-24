La victoire 2-0 contre l’Atalanta a ramené la sérénité à la Continassa, où les rumeurs sur l’avenir de Luciano Spalletti se sont vite dissipées, laissant place à des projets et à de nouvelles idées pour l’avenir de la Juventus.
L’entraîneur toscan profitera de la trêve pour tenter de faire retrouver la forme à de nombreux joueurs encore apparus en retard lors de ces six premières sorties de la saison, mais il espère surtout pouvoir compter à nouveau sur au moins certains des blessés de longue durée qui occupent l’infirmerie. Parmi eux, le plus proche d’un retour est Andrea Cambiaso.