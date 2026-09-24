Lors des deux derniers matches contre le NEC et l’Atalanta, Spalletti a testé différentes versions de sa Juventus, en alternant entre un 3-4-2-1 et un 4-2-3-1. L’idée que l’ancien sélectionneur de l’Italie porte toutefois avec lui est celle d’un retour durable au 4-3-3, où, à l’avenir, Kenan Yilidz, lui aussi absent de longue date, pourra s’intégrer facilement.

Et pour Cambiaso, l’avenir pourrait ne pas se situer dans les couloirs défensifs où, en raison des caractéristiques surtout des ailiers offensifs dont il dispose, il a besoin de joueurs plus défensifs et plus bloqués que lui.

À partir de lundi, lorsque les portes de la Continassa rouvriront, Cambiaso commencera aussi à travailler en vue d’un avenir comme relayeur au milieu de terrain, un rôle occupé ponctuellement en cas de nécessité, mais qui, en raison des besoins de l’effectif à la disposition de l’entraîneur, pourrait être un poste où il disposerait d’un temps de jeu bien plus important que celui qu’il aurait sur les côtés.