La Juventus poursuit sa préparation en vue du match contre Cagliari, programmé dimanche soir. À la Continassa, tous les internationaux sont revenus, y compris Nico Gonzalez, qui, après le long voyage, a effectué un travail de récupération.





Bonnes nouvelles concernant Cabal : selon TuttoJuve.com, le Colombien a travaillé avec ses coéquipiers, un signal positif dans son processus de reprise. Le staff de la Juventus continuera toutefois à le gérer avec prudence. Kerim Alajbegovic était également avec le groupe, tandis que Nico Gonzalez, de retour de son engagement avec sa sélection, a suivi un entraînement personnalisé.