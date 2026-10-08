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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : Cabal retrouve le groupe

Juventus FC
J. Cabal

Le Colombien proche d’un retour après sa longue blessure

La Juventus poursuit sa préparation en vue du match contre Cagliari, programmé dimanche soir. À la Continassa, tous les internationaux sont revenus, y compris Nico Gonzalez, qui, après le long voyage, a effectué un travail de récupération.


Bonnes nouvelles concernant Cabal : selon TuttoJuve.com, le Colombien a travaillé avec ses coéquipiers, un signal positif dans son processus de reprise. Le staff de la Juventus continuera toutefois à le gérer avec prudence. Kerim Alajbegovic était également avec le groupe, tandis que Nico Gonzalez, de retour de son engagement avec sa sélection, a suivi un entraînement personnalisé.

  • Avec un groupe désormais presque au complet, Luciano Spalletti peut se concentrer sur la préparation tactique du match et sur l’évaluation de l’état de forme des joueurs de retour de leurs engagements internationaux. L’objectif est d’aborder la rencontre contre Cagliari dans les meilleures conditions physiques et avec le plus de solutions possibles à disposition.

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