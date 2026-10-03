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Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus : but d’Alajbegovic et changement forcé lors de Bosnie-Suède. Le sélectionneur Barbarez rassure : « Crampes »

Juventus FC
Bosnie-Herzégovine vs Suède
Bosnie-Herzégovine
Suède
UEFA Nations League B
K. Alajbegovic

Kerim Alajbegovic a été l’un des grands protagonistes du match de Ligue des nations, terminé sur un score de 1-1 par sa Bosnie face à la Suède, et au cours duquel la sélection a de fait fait ses adieux, dans la forteresse de Zenica, à son idole Edin Dzeko, prêt à prendre sa retraite internationale.

Pour le meneur de jeu de la Juventus, il n’y a toutefois pas eu seulement le but de l’égalisation en fin de match, mais aussi un peu d’inquiétude pour les supporters de la Juventus, qui l’ont vu contraint de quitter le terrain en raison d’un problème musculaire à la 87e minute, peu après avoir marqué.


  • Leader

    Alajbegovic a été l’un des grands protagonistes de la soirée de la Bosnie. Le joueur de la Juventus, né en 2007, s’est procuré une belle occasion en première période, avec une frappe cadrée à la 11e minute bien repoussée par le gardien suédois, avant de prendre les choses en main en fin de match et de trouver le but de l’égalisation, certes chanceux, en seconde période. La Suède avait pris l’avantage à la 61e minute grâce à Viktor Gyökeres, mais la réponse bosnienne est arrivée à dix minutes de la fin.

    À la 80e minute, en effet, Alajbegović a récupéré un second ballon après un coup franc excentré et a tenté de mettre le ballon dans la surface : le centre a pris une trajectoire trompeuse, personne n’a touché le ballon qui, après avoir rebondi vers le second poteau, a battu le gardien Viktor Johansson, incapable de préserver le score.

  • Contraint de sortir

    Ce qui a toutefois maintenu les supporters de la Juventus dans l’inquiétude, c’est le remplacement forcé d’Alajbegovic à la 87e minute. Le sélectionneur Barbarez a en effet décidé de le rappeler sur le banc à un moment positif pour la sélection bosnienne, laissant sa place à Zinedin Smajlović.

    Un choix qui, dès le départ, a semblé lié à l’état physique du meneur de jeu de la Juventus qui a ressenti un problème musculaire. Avant le changement, en effet, le joueur a demandé l’intervention du staff médical pour se faire masser les muscles adducteurs de la cuisse droite.

  • « Seulement des crampes »

    À l’issue du match, en s’exprimant en conférence de presse, le sélectionneur bosnien a toutefois rassuré tout le monde sur l’état d’Alajbegović : « Kerim ne voulait pas sortir, il avait des crampes et c’est pour cela que nous l’avons fait sortir. Beaucoup étaient dans le même cas que lui, 4 matches en si peu de temps mettent en difficulté ».

    Barbarez a ainsi écarté, de fait, un problème musculaire lié à une blessure, expliquant que le remplacement a été dicté uniquement par des crampes. Il ne semble donc pas s’agir de quelque chose de grave, mais le staff médical de la Bosnie continuera d’évaluer son état en vue des prochains engagements de la sélection et de son retour à Turin.

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