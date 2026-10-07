Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
CM grafica Alajbegovic 16 9
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, bonnes nouvelles pour Alajbegovic. Nico Gonzalez, Lucumí et Conceicao absents

Juventus FC
K. Alajbegovic
Serie A

À la Continassa, le Bosnien a effectué un entraînement différencié

Soulagement du côté de la Juventus ce matin à la Continassa. Les bonnes nouvelles viennent de Kerim Alajbegovic, qui, lors du match de sa Bosnie contre la Suède, après avoir marqué, avait été remplacé en raison de gênes à la cuisse droite, avant de manquer le match contre la Pologne. Aujourd’hui, le numéro 17 de la Juventus a suivi un entraînement différencié et pourrait déjà retrouver le groupe dès demain, en vue du match de dimanche soir sur le terrain de Cagliari, pour la sixième journée de Serie A. Ces derniers jours, c’était le sélectionneur de la Bosnie, Barbarez, qui avait rassuré : "Seulement des crampes, mais il ne voulait pas quitter le terrain". Les examens de contrôle avaient exclu toute lésion, comme l’a confirmé aujourd’hui l’entraînement différencié.


  • Conceiçao arrive

    Luciano Spalletti, hormis les blessés de longue date, n’a pas eu à sa disposition Nico Gonzalez et Jhon Lucumí, qui doivent encore rentrer de leurs engagements avec leurs sélections respectives. Francisco Conceicao était également absent, en raison d’un retard de vols causé par le mauvais temps. Le Portugais retrouvera la Juventus dans l’après-midi de ce jour.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV