Soulagement du côté de la Juventus ce matin à la Continassa. Les bonnes nouvelles viennent de Kerim Alajbegovic, qui, lors du match de sa Bosnie contre la Suède, après avoir marqué, avait été remplacé en raison de gênes à la cuisse droite, avant de manquer le match contre la Pologne. Aujourd’hui, le numéro 17 de la Juventus a suivi un entraînement différencié et pourrait déjà retrouver le groupe dès demain, en vue du match de dimanche soir sur le terrain de Cagliari, pour la sixième journée de Serie A. Ces derniers jours, c’était le sélectionneur de la Bosnie, Barbarez, qui avait rassuré : "Seulement des crampes, mais il ne voulait pas quitter le terrain". Les examens de contrôle avaient exclu toute lésion, comme l’a confirmé aujourd’hui l’entraînement différencié.
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Juventus, bonnes nouvelles pour Alajbegovic. Nico Gonzalez, Lucumí et Conceicao absents
Conceiçao arrive
Luciano Spalletti, hormis les blessés de longue date, n’a pas eu à sa disposition Nico Gonzalez et Jhon Lucumí, qui doivent encore rentrer de leurs engagements avec leurs sélections respectives. Francisco Conceicao était également absent, en raison d’un retard de vols causé par le mauvais temps. Le Portugais retrouvera la Juventus dans l’après-midi de ce jour.
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