La trêve internationale n’est pas seulement un obstacle pour les clubs et les sociétés, qui se voient privés de nombreux joueurs, éloignés de leurs entraîneurs. Les nombreux matches internationaux et cette période de pause dans les engagements sur le terrain servent en effet aussi aux clubs à se tourner vers l’avenir et à se concentrer sur la manière de tenter de renforcer leur effectif en vue du prochain mercato de janvier.

La Juventus de Luciano Spalletti est depuis longtemps à la recherche d’un arrière gauche, ou en tout cas d’un joueur de couloir, capable de compléter un secteur où Zeki Celik, Pierre Kalulu et le joker de retour Andrea Cambiaso (essayé par Spalletti au milieu de terrain) ont besoin d’au moins une autre alternative. Et parmi les pistes possibles figure aussi celle de Lorenzo Bernasconi, de l’Atalanta.



