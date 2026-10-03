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Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus : Bernasconi aussi sur la liste pour le renfort sur le côté

Juventus FC
Atalanta Bergame
L. Bernasconi

L’alternative italienne pour le coup à réaliser sur le côté envisagé du côté de la Juventus.

La trêve internationale n’est pas seulement un obstacle pour les clubs et les sociétés, qui se voient privés de nombreux joueurs, éloignés de leurs entraîneurs. Les nombreux matches internationaux et cette période de pause dans les engagements sur le terrain servent en effet aussi aux clubs à se tourner vers l’avenir et à se concentrer sur la manière de tenter de renforcer leur effectif en vue du prochain mercato de janvier.

La Juventus de Luciano Spalletti est depuis longtemps à la recherche d’un arrière gauche, ou en tout cas d’un joueur de couloir, capable de compléter un secteur où Zeki Celik, Pierre Kalulu et le joker de retour Andrea Cambiaso (essayé par Spalletti au milieu de terrain) ont besoin d’au moins une autre alternative. Et parmi les pistes possibles figure aussi celle de Lorenzo Bernasconi, de l’Atalanta.


  • Idée Bernasconi

    Selon Tuttosport, parmi les nombreux noms que le directeur sportif Ricky Massara est en train d’évaluer pour le couloir, figure aussi celui du latéral de l’Atalanta né en 2003.

    Un profil, celui de Bernasconi, que la Juventus connaît très bien et qui n’est pas un nom nouveau sur le marché, puisqu’une tentative avait déjà été faite cet été avec les Bergamasques par l’ex-Cristiano Giuntoli. Le club de l’Inter avait alors décidé de miser sur le produit de son propre centre de formation, en le verrouillant avec un nouveau contrat, mais ses performances continuent d’attirer l’attention des grands clubs comme la Juventus.

  • Intouchable

    Malgré son nouveau statut contractuel, Bernasconi obtient du temps de jeu de manière alternée, Maurizio Sarri l’ayant relégué sur le banc contre Bologne et la Roma, et ne l’ayant utilisé qu’en sortie de banc contre Cagliari et l’Hapoel Tel Aviv lors du match retour décisif des tours préliminaires de la Conference League. Dans les faits, il n’est aujourd’hui pas intouchable comme cela pouvait le sembler au cours de l’été.

    Bernasconi a en outre explosé dans un rôle différent, davantage comme piston de milieu de terrain que comme latéral droit dans une défense à quatre, tel que Sarri conçoit ce poste. Pour la Juventus, sa polyvalence représente toutefois un atout considérable, étant donné que Spalletti n’a pas encore identifié un système de jeu définitif sur lequel construire la seconde partie de saison. En outre, Bernasconi tire aussi très bien les corners et les coups francs excentrés, un facteur à ne pas négliger du côté de la Juventus.

  • ALTERNATIVE

    Tout, comme cela arrive souvent et arrivera encore ces prochains mois du côté de la Juventus, passera aussi et surtout par la formule de l’éventuelle opération et par son coût. C’est aussi pour cette raison que le carnet de Massara ne peut pas contenir qu’une seule priorité. La Juventus continue en effet de suivre plusieurs pistes pour le côté gauche, avec l’objectif d’identifier un joueur capable d’apporter davantage de profondeur à l’effectif à un coût aussi contenu que possible.

    Parmi les noms déjà évoqués, il y a celui d’Emerson Palmieri, sur le départ de l’Olympique de Marseille et considéré comme une possible opportunité pour janvier. Parmi les Italiens, Udogie plaît, mais le prix ne facilite pas l’opération. Attention aussi à Tyrick Mitchell, latéral de Crystal Palace déjà suivi par la direction de la Juventus, et surtout à Rayan Aït-Nouri de Manchester City, pour lequel la Juventus a repris les contacts ces dernières semaines, en évaluant également la possibilité d’un prêt dès janvier. Le chaos au sein du club et les possibles sanctions, en outre, pourraient justement favoriser cette piste.

    Beaucoup de noms, un seul objectif : offrir à Spalletti le renfort sur le côté qui a échappé au club l’été dernier et compléter son effectif.

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