Le compte La Maglia Bianconera, spécialisé dans l’analyse et les révélations concernant les tenues de match de la Juventus, dévoile les couleurs des maillots officiels de la Vieille Dame pour la saison 2027-2028.





Concernant le maillot domicile, les révélations annoncent une prédominance du noir, un col flatknit et des manches longues. Il devrait présenter un style épuré pour le 130e anniversaire du club. On ne connaît pas encore le nombre de rayures noir et blanc qui seront présentes sur le maillot.











