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Gianluca Minchiotti
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Juventus, aperçu des maillots 2027-2028 : le noir prédomine, le jaune et le bleu font leur retour

Juventus FC
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Le troisième maillot inspiré de l’architecture Art nouveau de Turin

Le compte La Maglia Bianconera, spécialisé dans l’analyse et les révélations concernant les tenues de match de la Juventus, dévoile les couleurs des maillots officiels de la Vieille Dame pour la saison 2027-2028.


Concernant le maillot domicile, les révélations annoncent une prédominance du noir, un col flatknit et des manches longues. Il devrait présenter un style épuré pour le 130e anniversaire du club. On ne connaît pas encore le nombre de rayures noir et blanc qui seront présentes sur le maillot.




  • Pour le deuxième maillot, en revanche, le jaune (maillot) et le bleu (short) font leur retour, un classique. Base « utility yellow », détails « equipment blue ». Col en maille plate, probablement de type polo (ajout d’une hypothèse alternative, rond), trefoil et zèbre stylisé.




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  • Enfin, le troisième maillot : base « victorian blue », détails « bliss pink ». Inspiré par l’architecture Art nouveau de Turin (exprimée dans une texture qui reste encore à interpréter). Le col rond est quasiment certain.





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