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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, Alajbegovic 7e au monde parmi les jeunes : toujours sur le terrain, quel que soit le système de jeu

K. Alajbegovic
Juventus FC
Serie A

Le Bosnien était le seul joueur de la Juventus parmi les nommés au trophée Kopa lors de la soirée du Ballon d’Or.

Parmi les nommés aux nombreux prix décernés lors de la soirée londonienne qui a vu la remise du Ballon d’Or, le seul joueur de la Juventus présent était Kerim Alajbegovic, qui figurait parmi les candidats au prix Kopa, récompensant le meilleur jeune. Le Bosnien né en 2007 a finalement terminé septième. Voici le classement final : 1. Yamal, 2. Cubarsi, 3. Zaire-Emery, 4. Lennart Karl, 5. Yan Diomande, 6. Ayyoub Bouaddi, 7. Kerim Alajbegovic, 8. Junior Kroupi, 9. Ibrahim Maza, 10. Johan Manzambi. Pas mal pour un talent que la Juventus s’est assuré cet été en devançant Arsenal, grâce aussi au coup de pouce de Miralem Pjanic.


En ce début de saison, Alajbegovic avait bien commencé avant de voir ses performances décliner, en partie par sa faute, mais surtout à cause de la crise traversée par l’équipe. Jusqu’au changement de système finalement opéré par Luciano Spalletti après la défaite contre la Lazio : un 3-5-2 qui apporte une meilleure couverture défensive, mais sacrifie les nombreux joueurs de couloir de l’effectif de la Juventus, à commencer par Alajbegovic. Ce soir, à Gênes, la Juve reconduira le 3-5-2, un système dans lequel le Bosnien peut trouver une place dès la première minute en évoluant entre les deux attaquants, peut-être plus en retrait que le titulaire, qui devrait être Nick Woltemade. Ou bien entrer en cours de match à la faveur d’un passage du 3-5-2 au 3-4-2-1.


  • Alajbegovic dans le 3-5-2 et le 3-4-2-1

    Lors de la conférence de presse de veille de match, Spalletti a évoqué Alajbegovic et le système de jeu en ces termes : « Comment le Bosnien peut-il entrer dans la rotation en 3-5-2 ? C’est une question pertinente, en ce sens que le 3-5-2 découle en partie de l’évaluation des joueurs et que, naturellement, il ne fait pas oublier la composition de notre effectif. Il ne faut pas pénaliser ceux qui ont des caractéristiques différentes, car une toute petite rotation suffit pour passer en 3-4-2-1. Tout le monde peut jouer aux deux postes en soutien de l’attaquant. On peut aussi le faire avec Kolo Muani, qui peut évoluer dans ce demi-espace, davantage comme milieu offensif ou comme attaquant excentré. Alajbegovic fait partie de ces joueurs ».


    On peut donc commencer d’une manière et terminer d’une autre, sans bouleversement toutefois (pas de défense à quatre, par exemple), avec de petits ajustements, ou de « toutes petites rotations » comme les appelle Spalletti. À cet égard, l’apport de ceux qui entreront en jeu sera essentiel. Spalletti, encore : « Devant, il est possible de changer quelque chose. Surtout si l’on tient compte des 5 changements. Les 16 qui joueront sont faciles à identifier ; l’important est de voir comment se dérouleront les 20 minutes disputées par les entrants. » Autrement dit : on se protège d’abord sans prendre de risques, puis on essaie de faire la différence en fin de match en puisant dans la qualité technique d’un banc que le Genoa de De Rossi (le « bras armé » de Spalletti à la Roma) ne peut pas se permettre.


  • Un talent à ne pas manquer

    Dans ce contexte, Alajbegovic peut-il avoir sa place dès le coup d’envoi ou seulement en cours de match ? Au-delà de la situation actuelle, Spalletti et la Juventus (et Frederic Massara en particulier) sont conscients que l’ancien joueur de Salzbourg est un talent dans lequel il faut absolument investir. Le numéro 17 avait bien commencé la saison, montrant sa classe et son grand potentiel, comme on avait aussi pu le constater avec sa sélection, mais ses dernières sorties ont donné des signaux contraires. Alajbegovic y est bien sûr aussi pour quelque chose, mais la question est de savoir si l’instabilité de l’équipe, les changements de système (en particulier le 3-5-2, comme indiqué), les incertitudes qui ont entouré l’avenir de l’entraîneur et les difficultés des joueurs les plus âgés, ceux qui devraient en théorie guider le groupe, ne nuisent pas aujourd’hui à son intégration. La Juventus doit éviter cela par tous les moyens. Autrement dit : mieux vaut donner davantage de temps de jeu à un jeune de 19 ans qui pourrait devenir un champion, quitte à risquer qu’il commette des erreurs dues à son inexpérience, qu’à des joueurs dont les limites (nombreuses) et les qualités (rares) sont évidentes et avérées.


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