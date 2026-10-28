Juventus, Alajbegovic 7e au monde parmi les jeunes : toujours sur le terrain, quel que soit le système de jeu

Lors de la conférence de presse de veille de match, Spalletti a évoqué Alajbegovic et le système de jeu en ces termes : « Comment le Bosnien peut-il entrer dans la rotation en 3-5-2 ? C’est une question pertinente, en ce sens que le 3-5-2 découle en partie de l’évaluation des joueurs et que, naturellement, il ne fait pas oublier la composition de notre effectif. Il ne faut pas pénaliser ceux qui ont des caractéristiques différentes, car une toute petite rotation suffit pour passer en 3-4-2-1. Tout le monde peut jouer aux deux postes en soutien de l’attaquant. On peut aussi le faire avec Kolo Muani, qui peut évoluer dans ce demi-espace, davantage comme milieu offensif ou comme attaquant excentré. Alajbegovic fait partie de ces joueurs ».





On peut donc commencer d’une manière et terminer d’une autre, sans bouleversement toutefois (pas de défense à quatre, par exemple), avec de petits ajustements, ou de « toutes petites rotations » comme les appelle Spalletti. À cet égard, l’apport de ceux qui entreront en jeu sera essentiel. Spalletti, encore : « Devant, il est possible de changer quelque chose. Surtout si l’on tient compte des 5 changements. Les 16 qui joueront sont faciles à identifier ; l’important est de voir comment se dérouleront les 20 minutes disputées par les entrants. » Autrement dit : on se protège d’abord sans prendre de risques, puis on essaie de faire la différence en fin de match en puisant dans la qualité technique d’un banc que le Genoa de De Rossi (le « bras armé » de Spalletti à la Roma) ne peut pas se permettre.



