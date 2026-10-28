Juventus, Alajbegovic 7e au monde parmi les jeunes : toujours sur le terrain, quel que soit le système de jeu

Parmi les nommés aux nombreux prix décernés lors de la soirée londonienne qui a vu la remise du Ballon d’Or, le seul joueur de la Juventus présent était Kerim Alajbegovic, qui figurait parmi les candidats au prix Kopa, récompensant le meilleur jeune. Le Bosnien né en 2007 a finalement terminé septième. Voici le classement final : 1. Yamal, 2. Cubarsi, 3. Zaire-Emery, 4. Lennart Karl, 5. Yan Diomande, 6. Ayyoub Bouaddi, 7. Kerim Alajbegovic, 8. Junior Kroupi, 9. Ibrahim Maza, 10. Johan Manzambi. Pas mal pour un talent que la Juventus s’est assuré cet été en devançant Arsenal, grâce aussi au coup de pouce de Miralem Pjanic.
En ce début de saison, Alajbegovic avait bien commencé avant de voir ses performances décliner, en partie par sa faute, mais surtout à cause de la crise traversée par l’équipe. Jusqu’au changement de système finalement opéré par Luciano Spalletti après la défaite contre la Lazio : un 3-5-2 qui apporte une meilleure couverture défensive, mais sacrifie les nombreux joueurs de couloir de l’effectif de la Juventus, à commencer par Alajbegovic. Ce soir, à Gênes, la Juve reconduira le 3-5-2, un système dans lequel le Bosnien peut trouver une place dès la première minute en évoluant entre les deux attaquants, peut-être plus en retrait que le titulaire, qui devrait être Nick Woltemade. Ou bien entrer en cours de match à la faveur d’un passage du 3-5-2 au 3-4-2-1.