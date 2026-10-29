Juventus, 13e attaque de Serie A : Kolo Muani et Woltemade, le pire duo de tous les temps ?

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Le chiffre le plus inquiétant du début de saison désastreux de la Juventus concerne son attaque : avec seulement 11 buts inscrits, elle n’est que la 13e de Serie A. L’Inter, l’équipe la plus prolifique, en a déjà marqué 25. À la Juventus, Zhegrova et Bremer ont inscrit 2 buts chacun, tandis que Conceicao, Douglas Luiz, Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Nico Gonzalez et McKennie en comptent tous 1.

Le bilan des attaquants est sans appel : un seul but à eux deux en neuf journées, marqué par Kolo Muani, tandis que Woltemade n’en a inscrit aucun. Si le Français et l’Allemand poursuivent sur cette lancée, ils seraient en passe de rester dans les mémoires comme le pire duo d’attaquants de l’histoire de la Juventus.

En Ligue Europa, en revanche, les choses vont mieux. Dans cette compétition, la Juventus a inscrit 9 buts en trois matches, répartis ainsi : 3 pour Woltemade, 2 chacun pour Kolo Muani et Celik, 1 chacun pour Alajbegovic et Nico Gonzalez.

En championnat, les difficultés de la Juventus à marquer perdurent depuis des années, au point que l’on peut désormais parler sans hésiter d’une ère footballistique. Lors des sept saisons de championnat qui ont suivi celle de son dernier Scudetto (2019-20), la Juventus n’a jamais eu la meilleure attaque de Serie A et n’est montée qu’une seule fois sur le podium (3e meilleure attaque en 2025-26). Le reste du temps, elle a occupé des places largement en retrait.