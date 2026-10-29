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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, 13e attaque de Serie A : Kolo Muani et Woltemade, le pire duo de tous les temps ?

Juventus FC
Serie A
N. Woltemade
R. Kolo Muani

Les chiffres des buts marqués par la Juventus sont catastrophiques depuis sept saisons.

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Le chiffre le plus inquiétant du début de saison désastreux de la Juventus concerne son attaque : avec seulement 11 buts inscrits, elle n’est que la 13e de Serie A. L’Inter, l’équipe la plus prolifique, en a déjà marqué 25. À la Juventus, Zhegrova et Bremer ont inscrit 2 buts chacun, tandis que Conceicao, Douglas Luiz, Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Nico Gonzalez et McKennie en comptent tous 1.

Le bilan des attaquants est sans appel : un seul but à eux deux en neuf journées, marqué par Kolo Muani, tandis que Woltemade n’en a inscrit aucun. Si le Français et l’Allemand poursuivent sur cette lancée, ils seraient en passe de rester dans les mémoires comme le pire duo d’attaquants de l’histoire de la Juventus.

En Ligue Europa, en revanche, les choses vont mieux. Dans cette compétition, la Juventus a inscrit 9 buts en trois matches, répartis ainsi : 3 pour Woltemade, 2 chacun pour Kolo Muani et Celik, 1 chacun pour Alajbegovic et Nico Gonzalez.

En championnat, les difficultés de la Juventus à marquer perdurent depuis des années, au point que l’on peut désormais parler sans hésiter d’une ère footballistique. Lors des sept saisons de championnat qui ont suivi celle de son dernier Scudetto (2019-20), la Juventus n’a jamais eu la meilleure attaque de Serie A et n’est montée qu’une seule fois sur le podium (3e meilleure attaque en 2025-26). Le reste du temps, elle a occupé des places largement en retrait.

  • L’ATTAQUE DE LA JUVENTUS LORS DES SEPT DERNIÈRES SAISONS DE CHAMPIONNAT

    Juventus 2026-27 (entraîneur : Spalletti) - (9e journée) : 13e attaque de Serie A avec 11 buts (l’Inter en tête avec 25 buts)

    Juventus 2025-26 (entraîneurs : Tudor et Spalletti) : 3e attaque de Serie A avec 61 buts (l’Inter en tête avec 89 buts)

    Juventus 2024-25 (entraîneurs : Motta et Tudor) : 7e attaque de Serie A avec 58 buts (l’Inter en tête avec 79 buts)

    Juventus 2023-24 (entraîneur : Allegri) : 7e attaque de Serie A avec 54 buts (l’Inter en tête avec 89 buts)

    Juventus 2022-23 (entraîneur : Allegri) : 6e attaque de Serie A avec 56 buts (Napoli en tête avec 77 buts)

    Juventus 2021-22 (entraîneur : Allegri) : 11e attaque de Serie A avec 57 buts (l’Inter en tête avec 84 buts)

    Juventus 2020-21 (entraîneur : Pirlo) : 4e attaque de Serie A avec 77 buts (l’Atalanta en tête avec 90 buts)

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