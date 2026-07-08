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Justin Bieber rejoint Shakira, Madonna et BTS pour le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde
Une affiche musicale historique pour New York
La FIFA et Global Citizen ont confirmé que Justin Bieber était la dernière grande star à rejoindre la liste des artistes qui se produiront lors du spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet au New York New Jersey Stadium.
Il rejoint ainsi un line-up d’exception composé des reines de la pop Madonna et Shakira, ainsi que du phénomène K-pop BTS. Le show est orchestré par Chris Martin, leader de Coldplay, qui poursuit son rôle de commissaire artistique du Global Citizen Festival. Avec Bieber à l’affiche, cette première mi-temps historique s’annonce déjà comme l’une des émissions les plus regardées de l’histoire.
- AFP
L’influence des stars et leur impact sociétal
Au-delà de l’éclat des stars, cet événement porte une mission plus grande : alimenter le Fonds mondial de la FIFA pour l’éducation citoyenne. Cette initiative vise à récolter 100 millions de dollars afin d’améliorer l’accès à l’éducation et au football pour les enfants du monde entier. Justin Bieber s’est dit fier de s’associer à cette cause, déclarant : « La Coupe du monde de la FIFA rassemble le monde comme rien d’autre ne peut le faire. Je suis reconnaissant de participer à ce spectacle de la mi-temps, et encore plus reconnaissant de savoir qu’il contribue déjà à élargir l’accès à l’éducation pour les enfants du monde entier. »
La diversité musicale ne s’arrête pas aux têtes d’affiche. La production mettra aussi à l’honneur la star nigériane Burna Boy, Gustavo Dudamel et la chorale PS22. Pour une touche originale, les fans pourraient également apercevoir les Muppets, dont Kermit et Miss Piggy, transformant cet événement en une célébration intergénérationnelle de la culture et du sport.
Représenter le football mondial
Burna Boy, représentant l’Afrique sur cette immense scène, a souligné l’importance de l’événement. « La Coupe du monde de la FIFA est l’un des rares moments qui rassemble véritablement le monde entier », a déclaré l’artiste. « Représenter l’Afrique lors du tout premier spectacle de la mi-temps d’une finale de la Coupe du monde de la FIFA est un privilège et une responsabilité que je ne prends pas à la légère. Je suis honoré de prendre part à un spectacle qui célèbre non seulement le football et la culture, mais contribue aussi à offrir de meilleures opportunités aux enfants du monde entier grâce à l’éducation. »
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait écho à ce sentiment, soulignant l’importance du projet. « Quand on parle des besoins du monde, rien n’est plus important que l’éducation », a déclaré M. Infantino. « Nous sommes fiers que Justin Bieber rejoigne Madonna, Shakira et BTS pour co-animer le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, en soutien au Fonds mondial de la FIFA pour l’éducation citoyenne et à notre mission d’élargir l’accès à une éducation de qualité ainsi qu’aux opportunités liées au football pour les enfants du monde entier. »
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Une nouvelle référence pour la Coupe du monde
Les organisateurs comparent l’ampleur de cette production aux légendaires concerts de bienfaisance du passé. Hugh Evans, cofondateur et PDG de Global Citizen, souligne la portée considérable de ce spectacle à venir. « Il s’agit du plus grand rassemblement d’artistes unis pour une cause commune depuis Live Aid, et cela pourrait bien être les 11 minutes de spectacle musical diffusé à la télévision les plus regardées de l’histoire », déclare M. Evans.
Il a également lancé un appel aux dirigeants internationaux, notamment au président Macron et au Premier ministre Sánchez, afin qu’ils suivent l’exemple des artistes et versent des contributions au Fonds FIFA Global Citizen pour l’éducation, faisant de cette Coupe du monde un modèle d’impact durable.
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