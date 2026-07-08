Burna Boy, représentant l’Afrique sur cette immense scène, a souligné l’importance de l’événement. « La Coupe du monde de la FIFA est l’un des rares moments qui rassemble véritablement le monde entier », a déclaré l’artiste. « Représenter l’Afrique lors du tout premier spectacle de la mi-temps d’une finale de la Coupe du monde de la FIFA est un privilège et une responsabilité que je ne prends pas à la légère. Je suis honoré de prendre part à un spectacle qui célèbre non seulement le football et la culture, mais contribue aussi à offrir de meilleures opportunités aux enfants du monde entier grâce à l’éducation. »

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait écho à ce sentiment, soulignant l’importance du projet. « Quand on parle des besoins du monde, rien n’est plus important que l’éducation », a déclaré M. Infantino. « Nous sommes fiers que Justin Bieber rejoigne Madonna, Shakira et BTS pour co-animer le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, en soutien au Fonds mondial de la FIFA pour l’éducation citoyenne et à notre mission d’élargir l’accès à une éducation de qualité ainsi qu’aux opportunités liées au football pour les enfants du monde entier. »