Julian Alvarez, la star de l'Atlético de Madrid, a expliqué pourquoi il devrait rejoindre Chelsea plutôt qu'Arsenal

Lors d'un entretien avec talkSPORT Bet Casino, l'ancienne star écossaise Ally McCoist a expliqué en détail pourquoi Stamford Bridge constituerait une destination plus logique pour Alvarez. McCoist a fait valoir que l'effectif « phénoménal » d'Arsenal entraînerait inévitablement les mêmes frustrations liées à la rotation que l'attaquant a connues à Manchester.

« Je pense qu’il a plus de chances de jouer régulièrement à Chelsea, pour vous dire la vérité, qu’il n’en aurait à Arsenal. L’effectif d’Arsenal est phénoménal », a expliqué McCoist. « Ils alignent Kai Havertz, parfois en faux numéro 9, Gabriel Jesus occupe le centre, et Leandro Trossard a déjà joué à ce poste. Alvarez est un véritable talent. Comme je le disais, je serais surpris de le voir revenir. Mais en ce qui concerne sa destination, je pense qu’il aurait probablement plus de temps de jeu. »