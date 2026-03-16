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Julian Alvarez, la star de l'Atlético de Madrid, a expliqué pourquoi il devrait rejoindre Chelsea plutôt qu'Arsenal
La course aux talents de classe mondiale
Alvarez se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une lutte acharnée pour son transfert, alors que les grands clubs londoniens suivent de près la situation de l’attaquant de l’Atlético. Depuis son transfert très médiatisé en provenance de Manchester City en 2024, l’Argentin s’est imposé comme un talent de classe mondiale en Liga. Cependant, alors que des informations suggèrent que Chelsea serait en train de « faire avancer les négociations » pour le ramener en Premier League, de nouvelles questions se posent quant à son avenir à long terme en Espagne. Les Blues seraient prêts à débourser une somme à neuf chiffres pour s'attacher les services du double champion de Premier League, bien qu'ils aient déjà investi massivement dans leur ligne d'attaque.
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McCoist évoque le dilemme du temps de jeu
Lors d'un entretien avec talkSPORT Bet Casino, l'ancienne star écossaise Ally McCoist a expliqué en détail pourquoi Stamford Bridge constituerait une destination plus logique pour Alvarez. McCoist a fait valoir que l'effectif « phénoménal » d'Arsenal entraînerait inévitablement les mêmes frustrations liées à la rotation que l'attaquant a connues à Manchester.
« Je pense qu’il a plus de chances de jouer régulièrement à Chelsea, pour vous dire la vérité, qu’il n’en aurait à Arsenal. L’effectif d’Arsenal est phénoménal », a expliqué McCoist. « Ils alignent Kai Havertz, parfois en faux numéro 9, Gabriel Jesus occupe le centre, et Leandro Trossard a déjà joué à ce poste. Alvarez est un véritable talent. Comme je le disais, je serais surpris de le voir revenir. Mais en ce qui concerne sa destination, je pense qu’il aurait probablement plus de temps de jeu. »
L'attrait du projet Chelsea
Poursuivant son analyse, McCoist a laissé entendre que la situation particulière de Chelsea pourrait s'avérer plus attrayante pour le joueur de 26 ans. Il a souligné que « cette équipe jeune et pleine de potentiel » pourrait correspondre au désir d'Alvarez d'occuper un poste de titulaire emblématique.
Il a ajouté : « Et vous savez quoi ? Chelsea pourrait lui plaire pour cette raison, à cause des facteurs que vous avez mentionnés, en particulier celui concernant une équipe jeune et pleine de potentiel. S’il venait à Arsenal, le club n’a toujours pas franchi le cap à l’heure actuelle. Je pense qu’il y parviendra, et je pense que ce sera le cas d’ici deux ans, mais les six prochaines semaines s’annoncent cruciales pour Arsenal, cela ne fait aucun doute. Regardez la taille de l’effectif d’Arsenal : il est absolument énorme. Il a donc probablement plus de chances d’avoir un temps de jeu régulier avec Chelsea. »
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Une confrontation décisive cet été
Le prochain mercato s'annonce comme une période décisive tant pour le joueur que pour ses prétendants. Alors que Chelsea et Arsenal préparent leurs stratégies, la détermination de l'Atlético a déjà été mise à l'épreuve ; selon Cadena SER, Barcelone s'est récemment heurté à un « non » catégorique, malgré une estimation faramineuse de 200 millions d'euros (167 millions de livres sterling) qui avait été évoquée. Reste à voir si l'un ou l'autre de ces clubs de Premier League battra son record de transfert pour ramener l'attaquant en Angleterre cet été.
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