Jude Bellingham de retour pour le derby du Real Madrid après six semaines d'absence, confirme Álvaro Arbeloa

Tout comme Bellingham, Arbeloa a confirmé que Kylian Mbappé était désormais « à 100 % » après avoir fait une brève apparition en tant que remplaçant contre Manchester City en milieu de semaine. À l’instar de son coéquipier anglais, Mbappé a également été convoqué en sélection nationale et devrait jouer pour la France contre le Brésil et la Colombie lors des prochains matchs amicaux.

Arbeloa a ajouté : « J'avais dit que le jour où [Mbappé] reviendrait, il serait à 100 %. On l'a vu à Manchester, avec les courses qu'il a effectuées. Il a montré qu'il allait bien. J'ai une confiance absolue... Il est à 100 %. »

Interrogé spécifiquement sur leurs sélections en équipe nationale, il a répondu : « Je trouve ça formidable. Il est disponible, et il a joué des minutes avec nous. Il n’y a donc aucun problème à ce qu’il parte avec son pays… Avec des joueurs comme Bellingham et Mbappé, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils ne soient pas appelés par leurs équipes nationales. La Coupe du monde est dans quelques mois. Je comprends parfaitement la situation. »

