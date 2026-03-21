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Jude Bellingham de retour pour le derby du Real Madrid après six semaines d'absence, confirme Álvaro Arbeloa
Bellingham s'apprête à faire son retour
Arbeloa a confirmé que Bellingham était sur le point de faire son retour au Real après avoir manqué les six dernières semaines de compétition. L'international anglais a été convoqué par le sélectionneur Tuchel pour les prochains matchs amicaux des Three Lions contre l'Uruguay et le Japon, et Arbeloa insiste sur le fait qu'il n'a aucune objection à la décision de l'Allemand de le sélectionner malgré son manque de temps de jeu. Le milieu de terrain s'est rendu à Manchester pour le match de Ligue des champions contre City en milieu de semaine, mais il n'a pas pris part à la rencontre. Arbeloa a désormais confirmé qu'il était en forme et disponible pour le match contre l'Atlético.
« Il est disponible, et il fera partie de l'équipe demain », a déclaré Arbeloa. « Nous verrons s'il joue. Je pense que oui. J'ai hâte de le voir sur le terrain. C'est un joueur intelligent, et il sait quoi faire à chaque instant. Je suis heureux qu'il soit disponible et prêt à nous aider demain. »
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Mbappé à 100 %
Tout comme Bellingham, Arbeloa a confirmé que Kylian Mbappé était désormais « à 100 % » après avoir fait une brève apparition en tant que remplaçant contre Manchester City en milieu de semaine. À l’instar de son coéquipier anglais, Mbappé a également été convoqué en sélection nationale et devrait jouer pour la France contre le Brésil et la Colombie lors des prochains matchs amicaux.
Arbeloa a ajouté : « J'avais dit que le jour où [Mbappé] reviendrait, il serait à 100 %. On l'a vu à Manchester, avec les courses qu'il a effectuées. Il a montré qu'il allait bien. J'ai une confiance absolue... Il est à 100 %. »
Interrogé spécifiquement sur leurs sélections en équipe nationale, il a répondu : « Je trouve ça formidable. Il est disponible, et il a joué des minutes avec nous. Il n’y a donc aucun problème à ce qu’il parte avec son pays… Avec des joueurs comme Bellingham et Mbappé, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils ne soient pas appelés par leurs équipes nationales. La Coupe du monde est dans quelques mois. Je comprends parfaitement la situation. »
Arbeloa va « s'adapter » en vue du match contre l'Atlético
Le Real s'est incliné 5-2 face à l'Atlético en début de saison, une défaite cuisante qui a compromis ses chances de remporter le titre. L'équipe d'Arbeloa compte désormais quatre points de retard sur le leader, Barcelone, et l'entraîneur a admis qu'il devait modifier la tactique de son équipe s'il voulait s'imposer cette fois-ci.
Il a ajouté : « Nous allons procéder à quelques ajustements. Bien sûr, ce n’est pas la même chose de jouer avec Brahim [Diaz] qu’avec Mbappé, ou avec Jude ou Thiago [Pitarch]… Mais ce sont des joueurs d’élite depuis longtemps, et ils savent ce que signifie travailler pour l’équipe. »
Il a également pris le temps de faire l'éloge du défenseur Antonio Rüdiger, bien qu'il ait refusé de préciser si un nouveau contrat lui serait proposé.
Arbeloa a déclaré : « Je n'aime pas m'immiscer dans ce genre de choses. Je respecte le club et le joueur, et ils doivent trouver un terrain d'entente. Mais je ferais une statue de Rudiger et je la mettrais dans mon jardin... Je n'ai que des éloges à faire à son sujet. »
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Et maintenant ?
Le Real affrontera l'Atlético dimanche dans l'espoir de réduire l'écart avec les leaders de la Liga entraînés par Hansi Flick. Bellingham et Mbappé rejoindront ensuite leurs camps de sélection respectifs, alors que les préparatifs s'intensifient en vue de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra à la fin de la saison.
Jordan Henderson, coéquipier de Bellingham en équipe d'Angleterre, estime que le milieu de terrain sera essentiel pour leurs chances dans le tournoi.
Il a déclaré : « Il est très spécial, vraiment très spécial. Pour être honnête, nous avons quelques joueurs exceptionnels dans cette équipe. Mais avec Jude, je pense que nous savions tous dès son arrivée qu’il était un joueur hors du commun. Sa façon de s'entraîner, sa façon de vivre sa vie autour du football, son amour du jeu, son envie de s'améliorer, sans oublier ses qualités sur le terrain. C'est un joueur de classe mondiale et je sais qu'il y aura beaucoup d'histoires et de gros titres, mais pour lui, il s'agit simplement de se concentrer sur le football. »
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