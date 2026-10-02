Voici les joueurs à la disposition de Luciano Spalletti pour le match amical prévu aujourd’hui à 12h30 à la Continassa face à la Cremonese. Parmi les joueurs convoqués par Spalletti, qui doit faire sans les internationaux, figurent aussi de nombreux jeunes, dont deux fils d’anciens joueurs : Davide Marchisio, né en 2009, et Alfonso Montero, né en 2007, fils respectifs de Claudio et Paolo, deux légendes de la Juventus. La nouvelle recrue est en revanche absente,Norberto Neto, encore en phase de réathlétisation



