Voici les joueurs à la disposition de Luciano Spalletti pour le match amical prévu aujourd’hui à 12h30 à la Continassa face à la Cremonese. Parmi les joueurs convoqués par Spalletti, qui doit faire sans les internationaux, figurent aussi de nombreux jeunes, dont deux fils d’anciens joueurs : Davide Marchisio, né en 2009, et Alfonso Montero, né en 2007, fils respectifs de Claudio et Paolo, deux légendes de la Juventus. La nouvelle recrue est en revanche absente,Norberto Neto, encore en phase de réathlétisation
getty
Traduit par
Joueurs convoqués par la Juventus pour affronter la Cremonese : Davide Marchisio et Alfonso Montero sont aussi présents. Neto n’est pas là
LA LISTE
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
9 Kolo Muani
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
40 Radu
44 Rizzo
47 Durmisi
49 Makiobo
51 Amaradio
52 Corigliano
53 Montero
54 Grelaud
55 Brancato
56 Ripani
57 Marchisio
58 Savio
59 Corradi
60 Guerra
61 Mangiapoco
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles