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Gianluca Minchiotti
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Joueurs convoqués par la Juventus pour affronter la Cremonese : Davide Marchisio et Alfonso Montero sont aussi présents. Neto n’est pas là

Juventus FC
L. Spalletti

La liste de Spalletti pour le test du jour

Voici les joueurs à la disposition de Luciano Spalletti pour le match amical prévu aujourd’hui à 12h30 à la Continassa face à la Cremonese. Parmi les joueurs convoqués par Spalletti, qui doit faire sans les internationaux, figurent aussi de nombreux jeunes, dont deux fils d’anciens joueurs : Davide Marchisio, né en 2009, et Alfonso Montero, né en 2007, fils respectifs de Claudio et Paolo, deux légendes de la Juventus. La nouvelle recrue est en revanche absente,Norberto Neto, encore en phase de réathlétisation


  • LA LISTE

    3 Bremer


    4 Gatti


    6 Kelly


    9 Kolo Muani


    20 Cambiaso


    22 McKennie


    23 Pinsoglio


    24 Rugani


    40 Radu


    44 Rizzo


    47 Durmisi


    49 Makiobo


    51 Amaradio


    52 Corigliano


    53 Montero


    54 Grelaud


    55 Brancato


    56 Ripani


    57 Marchisio


    58 Savio


    59 Corradi


    60 Guerra


    61 Mangiapoco



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