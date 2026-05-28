Josh Kroenke affirme que la prolongation du contrat de Mikel Arteta est la « priorité absolue » d’Arsenal

Arsenal agit rapidement pour assurer l’avenir à long terme d’Arteta, M. Kroenke ayant confirmé que la conclusion d’un nouveau contrat avec l’entraîneur était l’objectif prioritaire du club. Arteta entamera cet été la dernière année de son contrat actuel, ce qui incite la direction à conclure d’urgence un accord à la hauteur de son succès dans la transformation de l’équipe en une formation gagnante.

Dans une interview accordée à NBC Sports, Kroenke a confirmé cette priorité : « Garder Mikel est notre objectif numéro un, et la bonne nouvelle pour les supporters d’Arsenal du monde entier, c’est qu’il est pleinement investi dans le projet », a-t-il affirmé. « Il prend plaisir à être ici, et depuis ses débuts en tant que joueur jusqu’à aujourd’hui, c’est un véritable homme d’Arsenal. »