Getty Images Sport
Traduit par
Josh Kroenke affirme que la prolongation du contrat de Mikel Arteta est la « priorité absolue » d’Arsenal
La priorité absolue est désormais la prolongation du contrat d’Arteta.
Arsenal agit rapidement pour assurer l’avenir à long terme d’Arteta, M. Kroenke ayant confirmé que la conclusion d’un nouveau contrat avec l’entraîneur était l’objectif prioritaire du club. Arteta entamera cet été la dernière année de son contrat actuel, ce qui incite la direction à conclure d’urgence un accord à la hauteur de son succès dans la transformation de l’équipe en une formation gagnante.
Dans une interview accordée à NBC Sports, Kroenke a confirmé cette priorité : « Garder Mikel est notre objectif numéro un, et la bonne nouvelle pour les supporters d’Arsenal du monde entier, c’est qu’il est pleinement investi dans le projet », a-t-il affirmé. « Il prend plaisir à être ici, et depuis ses débuts en tant que joueur jusqu’à aujourd’hui, c’est un véritable homme d’Arsenal. »
- Getty Images Sport
Capitaliser sur la réussite en Premier League
La campagne en faveur d’un nouveau contrat intervient après une saison mémorable au cours de laquelle Arteta a mis fin à 22 ans d’attente pour Arsenal en remportant le titre de Premier League. Les Gunners sont désormais à la veille d’un doublé historique, alors qu’ils s’apprêtent à défier le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, preuve du changement culturel et sportif orchestré par l’Espagnol.
Stan Kroenke a rapidement salué l’entraîneur et son groupe, alors que le club vise de nouveaux trophées : « Si l’on doit attribuer tout cela à une seule personne, je donne 100 % du mérite à Mikel, à son staff et aux joueurs. Même si Mikel élabore nos tactiques, ce sont les joueurs qui doivent aller disputer les matchs ; ce sont eux qui doivent aller gagner pour vous », a-t-il expliqué.
La vision de Kroenke pour la domination
Malgré ce récent triomphe national, la direction d’Arsenal refuse de se reposer sur ses lauriers. Kroenke, qui a déjà goûté au succès en NBA et en NFL avec les Denver Nuggets et les Los Angeles Rams, veut désormais que les Gunners s’imposent durablement dans le football anglais, plutôt que de briller éphémèrement.
« Nous allons nous renforcer, car nous savons que nos concurrents vont s’améliorer. Si l’on ne cherche pas à progresser en permanence, on stagne. Pep Guardiola, lui, continue d’avancer. Il y a quelques années, en 2019 ou 2020, on se demandait : “Quand notre fenêtre de réussite s’ouvrira-t-elle ?” Elle aurait pu s’ouvrir encore plus tôt », a fait remarquer le coprésident.
- Getty Images Sport
Renforcer l'effectif durant le mercato estival
Aux côtés de son directeur sportif Andrea Berta, Arsenal s’apprête à nouveau à être très actif sur le marché des transferts cet été. Le club londonien prévoit déjà de recruter un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant afin d’offrir à l’effectif la profondeur nécessaire pour rivaliser sur tous les tableaux la saison prochaine. Ce mouvement fait suite à un investissement massif de 250 millions de livres sterling l’an dernier, investissement déterminant dans la conquête du titre.
Kroenke a raconté une réunion avec Berta qui a fixé le cap des ambitions du club. Il a déclaré : « Je suis allé voir Andrea et je lui ai montré nos bagues de champions. Je lui ai dit : “C’est pour ça qu’on est là.” Alors, au moment où on commence à définir notre stratégie, sachez que c’est ça notre objectif. L’idée générale était, plutôt que de recruter un joueur en particulier, de renforcer l’effectif avec une profondeur de qualité. Il faut tirer notre chapeau à Andrea et à l’ensemble de notre équipe sportive pour cela. »