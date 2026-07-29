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Jordan Henderson résilie son contrat avec Brentford avant un transfert libre à Chelsea
Un transfert retentissant à Chelsea est imminent
Brentford a confirmé que Henderson avait quitté le club après un accord mutuel trouvé pour résilier son contrat en cours de route, au milieu de son bail initial de deux ans. La résiliation de son contrat intervient alors que des informations font état d’un accord en préparation pour l’arrivée de Henderson à Chelsea. Chelsea cherche activement à injecter un leadership confirmé dans un effectif qui a souffert de son profil très jeune au cours des deux dernières années.
L’expert du mercato Fabrizio Romano a publié un message sur les réseaux sociaux confirmant que Henderson rejoindra Chelsea pour un contrat de deux ans. Il a écrit sur X : « BREAKING : Jordan Henderson à Chelsea, c’est parti ! L’ancien capitaine de Liverpool s’est mis d’accord pour un contrat de deux ans à Chelsea et signera jusqu’en juin 2028 cette semaine. Henderson a quitté Brentford et Chelsea va désormais l’accueillir. »
- Getty Images Sport
Réflexions sur le parcours avec Brentford
Lors de son unique saison à Brentford, Henderson a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, prouvant qu’il possédait toujours les capacités physiques pour rivaliser dans l’élite anglaise malgré son âge avancé.
En revenant sur son passage au club, Henderson a exprimé sa profonde gratitude pour l’opportunité qui lui a été offerte après son passage en Eredivisie à l’Ajax. « Je quitte Brentford avec beaucoup de gratitude pour l’opportunité que le club m’a donnée, ainsi que pour le soutien et l’attention apportés à moi et à ma famille dès le premier jour », a déclaré Henderson. « Revenir en Premier League était vraiment important pour moi, et Brentford m’a donné cette chance. Je lui en serai toujours reconnaissant. J’espère avoir pu jouer mon rôle en aidant l’équipe durant une période importante pour le club. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble la saison dernière, et c’est quelque chose dont toutes les personnes impliquées doivent être fières.
« Brentford est un club spécial. Il est ambitieux, progressiste et rempli de bonnes personnes. Des propriétaires et des dirigeants au staff technique, aux joueurs et à tous ceux qui travaillent en coulisses, ce fut un privilège d’en faire partie. »
Merci aux supporters de Brentford
Henderson s’en va avec de bons souvenirs, mettant particulièrement en avant le lien qu’il a noué avec les supporters de Brentford, qui l’ont adopté malgré sa longue association avec Liverpool.
« Avant tout, j’aimerais remercier les supporters. Leur soutien n’a jamais changé, et le lien qu’ils entretiennent avec le club est évident. Ils tiennent profondément à Brentford et ils soutiennent l’équipe comme il faut à chaque étape du parcours », a-t-il déclaré.
« Enfin, merci à Matt, Phil, Lee et Keith, à chaque membre du staff, ainsi qu’à tous mes coéquipiers. Ce fut un plaisir de travailler à vos côtés, et je repenserai à mon passage à Brentford avec beaucoup de fierté et de très beaux souvenirs. »
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Le « bon moment » pour passer à autre chose
Le transfert de Henderson à Brentford a été déterminant pour lui permettre de conserver sa place dans la sélection anglaise de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026. Ses performances durant les premiers mois de la saison, notamment un mois de septembre remarquable où il a été nommé joueur du mois après avoir délivré des passes décisives contre Manchester United et Chelsea, l’ont maintenu pleinement dans la course en sélection. Lors du tournoi en Amérique du Nord, Henderson est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur de l’équipe d’Angleterre masculine à participer à sept tournois majeurs.
L’entraîneur principal Keith Andrews a salué l’influence du milieu de terrain pendant une période de transition importante pour Brentford. « Après le départ de notre capitaine Christian Norgaard vers Arsenal, et avec Vitaly Janelt qui n’était pas suffisamment en forme pour débuter la saison, Jordan a été une recrue vraiment importante pour nous car il nous a apporté une expérience du plus haut niveau, a expliqué Andrews. En tenant compte des ambitions de Jordan et de la situation actuelle de notre effectif, nous avons tous les deux estimé que c’était le bon moment pour Jordan de poursuivre sa carrière ailleurs. Ça a été un plaisir de travailler avec Jordan et je lui souhaite sincèrement le meilleur pour la suite. »
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