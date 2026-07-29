Jordan Henderson résilie son contrat avec Brentford avant un transfert libre à Chelsea

Lors de son unique saison à Brentford, Henderson a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, prouvant qu’il possédait toujours les capacités physiques pour rivaliser dans l’élite anglaise malgré son âge avancé.

En revenant sur son passage au club, Henderson a exprimé sa profonde gratitude pour l’opportunité qui lui a été offerte après son passage en Eredivisie à l’Ajax. « Je quitte Brentford avec beaucoup de gratitude pour l’opportunité que le club m’a donnée, ainsi que pour le soutien et l’attention apportés à moi et à ma famille dès le premier jour », a déclaré Henderson. « Revenir en Premier League était vraiment important pour moi, et Brentford m’a donné cette chance. Je lui en serai toujours reconnaissant. J’espère avoir pu jouer mon rôle en aidant l’équipe durant une période importante pour le club. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble la saison dernière, et c’est quelque chose dont toutes les personnes impliquées doivent être fières.

« Brentford est un club spécial. Il est ambitieux, progressiste et rempli de bonnes personnes. Des propriétaires et des dirigeants au staff technique, aux joueurs et à tous ceux qui travaillent en coulisses, ce fut un privilège d’en faire partie. »







