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Jordan Henderson manquera le reste de la Coupe du monde : une blessure étrange au poignet contraint le milieu de terrain anglais à subir une intervention chirurgicale
La fête vire au cauchemar pour Henderson
La victoire 3-2 des « Three Lions » face au Mexique aurait dû être une soirée de pure liesse, mais pour Henderson, elle s'est terminée dans la douleur. Le milieu de terrain de Brentford, resté sur le banc durant la rencontre, s’est fracturé le poignet en tentant de rejoindre ses coéquipiers pour célébrer la victoire auprès des supporters. D’après les premières informations, il aurait trébuché sur un panneau publicitaire en grimpant vers les fans peu après le coup de sifflet final. Selon The Athletic, une opération est nécessaire ; on ignore encore la date de l’intervention et la durée de son indisponibilité.
La situation s’est rapidement dégradée : le staff médical est intervenu aussitôt. Sous les yeux inquiets du camp anglais, le joueur a reçu de l’oxygène avant d’être évacué sur civière. Il a été directement conduit à l’hôpital de Mexico pour des examens, tandis que le reste de la délégation regagnait son camp de base à Kansas City afin de préparer le match de la semaine prochaine contre la Norvège.
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Tuchel confirme un coup dur
Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a affiché sa déception en conférence de presse après la rencontre. L’entraîneur allemand a confirmé que l’ancien capitaine de Liverpool, 36 ans, serait forfait pour le quart de finale à venir contre la Norvège. « Je suis triste car Jordan s’est blessé au poignet », a-t-il déclaré aux journalistes. « C’est assez grave. Il est à l’hôpital. Ça ne cadre pas avec le reste de la soirée. Je ne connais pas encore la procédure. »
La perte de Henderson prive l’Angleterre d’un leader d’expérience dans le vestiaire, lui qui venait tout juste de fêter sa 90e sélection. Bien que son temps de jeu ait été limité cet été – une seule entrée en jeu, en fin de match contre le Panama –, son influence était jugée cruciale pour un groupe qui a déjà perdu Jarell Quansah, expulsé lors de cette même rencontre, réduisant d’autant plus les options de Tuchel.
Bellingham apporte son soutien à un coéquipier vétéran
Jude Bellingham, héros de la soirée grâce à ses deux buts, a pris le temps de revenir sur le malheur de son coéquipier. Malgré l’euphorie de la victoire, la star du Real Madrid a reconnu que le groupe pensait au milieu de terrain vétéran.
« Il a un petit souci, mais notre équipe médicale a tout sous contrôle. Je ne suis pas le mieux placé pour donner trop de détails car je ne sais pas grand-chose de ce qui se passe, mais tout le monde était là pour le soutenir », a déclaré Bellingham.
Selon The Athletic, l’équipe médicale consulte des spécialistes pour planifier l’intervention chirurgicale, ce qui met fin à sa quatrième Coupe du monde. Présent sur le banc, Henderson s’était distingué par ses interventions ; son accident insolite a donc jeté une ombre sur cette soirée historique pour le football anglais au Mexique.
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Les préparatifs des quarts de finale se déroulent dans l’incertitude.
Alors que l'Angleterre s'apprête à affronter la Norvège, elle doit désormais aborder les dernières étapes du tournoi sans l'un de ses joueurs les plus expérimentés. La blessure d'Henderson est le dernier rebondissement en date d'une campagne de Coupe du monde marquée par de nombreux rebondissements, tant sur le terrain qu'en dehors. La seule contribution du milieu de terrain sur le terrain reste cette brève apparition lors de la phase de poules, une fin frustrante pour un joueur qui a servi son pays pendant plus d'une décennie.
Avec la suspension de Quansah, expulsé lors du dernier match, Tuchel doit désormais composer avec un effectif décimé. Les Three Lions, qui entrent dans le vif du sujet, devront donc se remobiliser sans leur capitaine, contraint de les soutenir depuis les tribunes plutôt que depuis le banc.
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