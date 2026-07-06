Jordan Henderson manquera le reste de la Coupe du monde : une blessure étrange au poignet contraint le milieu de terrain anglais à subir une intervention chirurgicale

La victoire 3-2 des « Three Lions » face au Mexique aurait dû être une soirée de pure liesse, mais pour Henderson, elle s'est terminée dans la douleur. Le milieu de terrain de Brentford, resté sur le banc durant la rencontre, s’est fracturé le poignet en tentant de rejoindre ses coéquipiers pour célébrer la victoire auprès des supporters. D’après les premières informations, il aurait trébuché sur un panneau publicitaire en grimpant vers les fans peu après le coup de sifflet final. Selon The Athletic, une opération est nécessaire ; on ignore encore la date de l’intervention et la durée de son indisponibilité.

La situation s’est rapidement dégradée : le staff médical est intervenu aussitôt. Sous les yeux inquiets du camp anglais, le joueur a reçu de l’oxygène avant d’être évacué sur civière. Il a été directement conduit à l’hôpital de Mexico pour des examens, tandis que le reste de la délégation regagnait son camp de base à Kansas City afin de préparer le match de la semaine prochaine contre la Norvège.