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Johan Manzambi, milieu d’Aston Villa, prend une décision définitive concernant un transfert malgré l’intérêt de Liverpool et de Barcelone
Manzambi s’engage avec Aston Villa
Manzambi n’envisage pas de quitter Aston Villa dans l’immédiat, au grand dam de ses nombreux prétendants. Le milieu de terrain a rejoint le club en provenance du SC Freiburg pour 60 millions d’euros en juillet, signant un contrat jusqu’en juin 2031. S’il ambitionne de jouer un jour au plus haut niveau, le rapport indique que le jeune joueur est extrêmement heureux d’avoir choisi de rejoindre Villa et de travailler sous les ordres d’Emery.
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Liverpool suit le milieu de terrain
Liverpool est annoncé avec insistance sur la piste du joueur, que son entraîneur Andoni Iraola souhaite faire venir à Anfield. Selon The Sun, ses performances ont impressionné l’entraîneur de Liverpool et son staff technique. Par ailleurs, des sources suisses affirment que les dirigeants du club ont fait part de leur intention de suivre les progrès du milieu de terrain tout au long de la saison, en vue de le recruter l’été prochain.
Les géants européens lorgnent la star
Outre Liverpool, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont pris note des performances impressionnantes de l’international suisse. Le Bayern le connaît bien depuis son passage au SC Freiburg et reste un grand admirateur du joueur.
De son côté, le FC Barcelone a également été impressionné par la facilité avec laquelle il s’est adapté au football anglais. Il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en seulement quatre matches de Premier League cette saison. Le milieu de terrain s’est aussi illustré lors d’une victoire 6-0 contre Fenerbahce en Ligue des champions, avec un but et une passe décisive. Samedi, il a marqué l’unique but d’une victoire 1-0 en championnat contre Newcastle United, confirmant encore son importance pour Aston Villa.
- AFP
Quel avenir pour Manzambi ?
Il cherchera à conserver son excellente forme alors qu’Aston Villa poursuit sa saison sur la scène nationale. Le joueur étant fermement convaincu que rester au club lui offre un cadre idéal pour apprendre auprès d’Emery, Liverpool et Barcelone devront patienter avant d’effectuer la moindre démarche officielle à l’avenir.
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