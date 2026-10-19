Outre Liverpool, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont pris note des performances impressionnantes de l’international suisse. Le Bayern le connaît bien depuis son passage au SC Freiburg et reste un grand admirateur du joueur.

De son côté, le FC Barcelone a également été impressionné par la facilité avec laquelle il s’est adapté au football anglais. Il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en seulement quatre matches de Premier League cette saison. Le milieu de terrain s’est aussi illustré lors d’une victoire 6-0 contre Fenerbahce en Ligue des champions, avec un but et une passe décisive. Samedi, il a marqué l’unique but d’une victoire 1-0 en championnat contre Newcastle United, confirmant encore son importance pour Aston Villa.