Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Johan Manzambi, milieu d’Aston Villa, prend une décision définitive concernant un transfert malgré l’intérêt de Liverpool et de Barcelone

Mercato
J. Manzambi
Aston Villa
FC Barcelone
Liverpool
Premier League
LaLiga

Le milieu de terrain d’Aston Villa Johan Manzambi a fermement écarté l’idée d’un départ, malgré le vif intérêt de Liverpool, du FC Barcelone et du Bayern Munich. Très coté, le joueur de 21 ans réalise une première saison phénoménale en Premier League, mais estime que rester sous les ordres d’Unai Emery est le meilleur choix pour poursuivre sa progression.

  • Manzambi s’engage avec Aston Villa

    Manzambi n’envisage pas de quitter Aston Villa dans l’immédiat, au grand dam de ses nombreux prétendants. Le milieu de terrain a rejoint le club en provenance du SC Freiburg pour 60 millions d’euros en juillet, signant un contrat jusqu’en juin 2031. S’il ambitionne de jouer un jour au plus haut niveau, le rapport indique que le jeune joueur est extrêmement heureux d’avoir choisi de rejoindre Villa et de travailler sous les ordres d’Emery.


  • Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool suit le milieu de terrain

    Liverpool est annoncé avec insistance sur la piste du joueur, que son entraîneur Andoni Iraola souhaite faire venir à Anfield. Selon The Sun, ses performances ont impressionné l’entraîneur de Liverpool et son staff technique. Par ailleurs, des sources suisses affirment que les dirigeants du club ont fait part de leur intention de suivre les progrès du milieu de terrain tout au long de la saison, en vue de le recruter l’été prochain.

  • Les géants européens lorgnent la star

    Outre Liverpool, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont pris note des performances impressionnantes de l’international suisse. Le Bayern le connaît bien depuis son passage au SC Freiburg et reste un grand admirateur du joueur.

    De son côté, le FC Barcelone a également été impressionné par la facilité avec laquelle il s’est adapté au football anglais. Il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en seulement quatre matches de Premier League cette saison. Le milieu de terrain s’est aussi illustré lors d’une victoire 6-0 contre Fenerbahce en Ligue des champions, avec un but et une passe décisive. Samedi, il a marqué l’unique but d’une victoire 1-0 en championnat contre Newcastle United, confirmant encore son importance pour Aston Villa.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ASTON VILLAAFP

    Quel avenir pour Manzambi ?

    Il cherchera à conserver son excellente forme alors qu’Aston Villa poursuit sa saison sur la scène nationale. Le joueur étant fermement convaincu que rester au club lui offre un cadre idéal pour apprendre auprès d’Emery, Liverpool et Barcelone devront patienter avant d’effectuer la moindre démarche officielle à l’avenir.