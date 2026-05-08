Jean-Philippe Mateta admet que l’échec de son transfert à l’AC Milan l’a « affecté », alors que l’attaquant de Crystal Palace reste dans le viseur des Rossoneri

Mateta est revenu sur l’impact psychologique de l’échec de son transfert à Milan, avorté in extremis en janvier. Durant les derniers jours du mercato hivernal, le club lombard négociait ardemment avec Crystal Palace pour recruter l’attaquant né en 1997, et se disait prêt à débourser 35 millions d’euros.

L’attaquant avait réussi les examens médicaux initiaux, mais le staff médical milanais a demandé des tests complémentaires auprès de spécialistes en raison d’un problème au genou dont il souffrait depuis la mi-novembre. Les résultats n’ayant pas convaincu le club, la direction rossonera a finalement annulé l’opération et l’avant-centre a dû regagner le sud de Londres pour conclure la saison sous les ordres d’Oliver Glasner.