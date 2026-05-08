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Jean-Philippe Mateta admet que l’échec de son transfert à l’AC Milan l’a « affecté », alors que l’attaquant de Crystal Palace reste dans le viseur des Rossoneri
Mateta revient sur son transfert avorté à Milan
Mateta est revenu sur l’impact psychologique de l’échec de son transfert à Milan, avorté in extremis en janvier. Durant les derniers jours du mercato hivernal, le club lombard négociait ardemment avec Crystal Palace pour recruter l’attaquant né en 1997, et se disait prêt à débourser 35 millions d’euros.
L’attaquant avait réussi les examens médicaux initiaux, mais le staff médical milanais a demandé des tests complémentaires auprès de spécialistes en raison d’un problème au genou dont il souffrait depuis la mi-novembre. Les résultats n’ayant pas convaincu le club, la direction rossonera a finalement annulé l’opération et l’avant-centre a dû regagner le sud de Londres pour conclure la saison sous les ordres d’Oliver Glasner.
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Mateta se confie sur l’impact émotionnel
Mateta a reconnu que l’échec de son transfert l’avait profondément affecté sur le plan mental. L’attaquant a ensuite canalisé son énergie pour retrouver sa place au sein de l’effectif de Crystal Palace.
« Honnêtement, ça m’a fait mal psychologiquement sur le moment, quand ils m’ont dit que ça tombait à l’eau », a-t-il déclaré à L’Équipe. « Ensuite, j’ai rapidement réfléchi à la manière de rebondir. J’ai consulté plusieurs spécialistes et ils m’ont assuré qu’il n’y avait pas besoin d’opération. Je me suis concentré sur la suite, jusqu’à mon retour. J’ai travaillé dur pour montrer à Oliver Glasner que le leader « JP » était là pour reprendre sa place et gagner avec l’équipe. »
Milan pourrait revenir sur cette décision
Malgré l’échec des négociations en janvier, la piste menant à Mateta reste ouverte du côté de Milan. Le directeur sportif rossonero, Igli Tare, a d’ailleurs laissé la porte entrouverte en déclarant : « Nous verrons ce que l’avenir réservera. »
Les spéculations se sont intensifiées après la présence à San Siro de Paul Latouche, l’agent de l’attaquant, lors de Milan-Juventus. Un indice qui suggère que le club lombard pourrait bientôt relancer les négociations pour renforcer son attaque.
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Une décision pourrait être prise cet été
Le Milan AC devrait faire du recrutement d’un nouvel avant-centre titulaire sa priorité lors du mercato estival, et Mateta correspond au profil physique recherché. Pour l’instant, le Français se concentre sur la fin de saison avec Crystal Palace sous les ordres de Glasner. Toutefois, depuis qu’il a retrouvé son niveau physique et que le club lombard continue de suivre son évolution, une nouvelle tentative de transfert en Serie A reste possible.