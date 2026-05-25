« Je vais l'appeler » : Pep Guardiola dévoile les conseils qu'il donnera à son successeur à Manchester City alors que la nomination d'Enzo Maresca se précise

Guardiola a dirigé Manchester City pour la dernière fois dimanche, concluant la saison de Premier League par une défaite 2-1 contre Aston Villa à l’Etihad Stadium. Malgré ce revers, tous les regards restaient tournés vers celui qui a catalysé l’ère moderne du club et s’apprête à partir. Alors que l’ancien adjoint Enzo Maresca, fraîchement arrivé de Chelsea, est actuellement favori pour lui succéder sur le banc, Guardiola a clairement indiqué qu’il resterait disponible pour apporter son aide.

« Dès que le club m’informera de son choix, je prendrai contact avec lui », a déclaré Guardiola. « Je lui dirai : “Sois toi-même et le club te soutiendra sans réserve”. C’est le plus grand compliment, ou la plus grande chance qu’aient eue tous les entraîneurs passés par ici. Tu seras protégé dans les moments difficiles plus que dans n’importe quel autre club. Sois toi-même, sois libre, suis tes idées. Travaille dur et tout ira bien. »