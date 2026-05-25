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« Je vais l'appeler » : Pep Guardiola dévoile les conseils qu'il donnera à son successeur à Manchester City alors que la nomination d'Enzo Maresca se précise
Guardiola apporte son soutien au prochain entraîneur
Guardiola a dirigé Manchester City pour la dernière fois dimanche, concluant la saison de Premier League par une défaite 2-1 contre Aston Villa à l’Etihad Stadium. Malgré ce revers, tous les regards restaient tournés vers celui qui a catalysé l’ère moderne du club et s’apprête à partir. Alors que l’ancien adjoint Enzo Maresca, fraîchement arrivé de Chelsea, est actuellement favori pour lui succéder sur le banc, Guardiola a clairement indiqué qu’il resterait disponible pour apporter son aide.
« Dès que le club m’informera de son choix, je prendrai contact avec lui », a déclaré Guardiola. « Je lui dirai : “Sois toi-même et le club te soutiendra sans réserve”. C’est le plus grand compliment, ou la plus grande chance qu’aient eue tous les entraîneurs passés par ici. Tu seras protégé dans les moments difficiles plus que dans n’importe quel autre club. Sois toi-même, sois libre, suis tes idées. Travaille dur et tout ira bien. »
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Un héritage synonyme de succès sans précédent
À 55 ans, il quitte Manchester après dix saisons glorieuses au cours desquelles il a remporté 20 trophées, dont six titres de Premier League et la Ligue des champions. Lors de sa dernière année sur le banc, il a décroché le doublé Coupe d’Angleterre-Coupe de la Ligue et terminé deuxième du championnat.
L’entraîneur a révélé s’être préparé mentalement à ce départ, bien que l’annonce n’ait été rendue publique que récemment. « Hier, j’étais chez moi et je n’avais aucun meuble », a admis l’Espagnol. « C’était pratiquement complètement vide. Je n’avais qu’un lit pour dormir. J’ai déjà digéré la nouvelle. Après quelques semaines, c’est déjà du passé. »
Le club a officialisé les départs de Stones et Silva.
Le coup de sifflet final contre Aston Villa n’a pas seulement marqué l’adieu de l’entraîneur ; il a aussi salué deux figures emblématiques du club, John Stones et Bernardo Silva. Arrivé à Manchester lors du même été que Guardiola en 2016, Stones s’est imposé comme la pierre angulaire d’une défense de classe mondiale. En deuxième mi-temps, les deux joueurs ont quitté la pelouse sous les ovations d’une haie d’honneur formée par les deux équipes.
« Quand je repense à moi, petit garçon jouant dans la rue, je n’aurais jamais cru que je remporterais autant de trophées », a déclaré Stones lors de ces adieux émouvants. « C’est quelque chose d’incroyable et nous avons en quelque sorte établi un standard pour ce club. J’espère qu’à l’avenir, quand je reviendrai pour regarder les matchs depuis les tribunes, ils pourront recréer des moments incroyables. »
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« Le meilleur entraîneur de tous les temps »
Bernardo Silva, pilier du milieu de terrain depuis 2017, s’est montré tout aussi élogieux envers l’homme qui a présidé à la période la plus glorieuse de l’histoire du club. Bien que City se soit incliné face à Villa ce jour-là malgré un but précoce d’Antoine Semenyo, le résultat semblait secondaire face aux hommages rendus au génie tactique à l’origine de leur ascension.
Silva a déclaré : « C’est grâce à Pep que nous avons tant gagné. C’est lui qui était aux commandes, qui prenait les décisions et qui a créé cette équipe de rêve. Sur le plan personnel, c’est mon père dans le football. Je crois sincèrement qu’il est le plus grand entraîneur de tous les temps. »