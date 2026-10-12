Pendant plus de quinze ans, le monde du football s’est divisé autour de la lutte acharnée pour la suprématie entre Ronaldo et Messi. Si l’attention s’est souvent portée sur leurs tensions sur le terrain, Ronaldo a révélé que leurs rapports étaient bien plus cordiaux que ne le pensaient de nombreux supporters.

Ronaldo s’est souvenu avoir servi d’interprète improvisé à Messi, moins à l’aise en anglais, lors de leurs fréquents passages sur la scène du Ballon d’Or. « Nous avons partagé la scène des cérémonies de remise de prix pendant 15 ans, a expliqué l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid. Et nous nous sommes toujours très bien entendus. Je me souviens avoir traduit pour lui, une fois ou deux, ce qu’on disait en anglais : “Messi, tu vas rester ici.” »

L’attaquant de 41 ans a décrit une relation empreinte de camaraderie malgré l’intensité de leur rivalité, expliquant qu’il aidait souvent Messi à comprendre les consignes des médias lors de ces événements très médiatisés. « Ensuite, elle va te poser une question. Et je traduisais. La présentatrice vous disait : “Nous allons faire ceci”, et vous disiez à Messi : “Oui, très bien.” Et c’était drôle », a raconté Ronaldo à CNN Portugal. Il a souligné que, malgré les rivalités entre leurs clubs et leurs pays respectifs, le respect avait toujours été présent : « Il m’a toujours bien traité. Bien sûr, il défendait son club et moi, le mien. Il défendait sa sélection nationale et moi, la mienne. »