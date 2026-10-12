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« Je suis le meilleur de l’histoire, point final » : Ronaldo évoque sa rivalité avec Messi et son objectif d’atteindre les 1 000 buts
Le traducteur secret derrière la rivalité
Pendant plus de quinze ans, le monde du football s’est divisé autour de la lutte acharnée pour la suprématie entre Ronaldo et Messi. Si l’attention s’est souvent portée sur leurs tensions sur le terrain, Ronaldo a révélé que leurs rapports étaient bien plus cordiaux que ne le pensaient de nombreux supporters.
Ronaldo s’est souvenu avoir servi d’interprète improvisé à Messi, moins à l’aise en anglais, lors de leurs fréquents passages sur la scène du Ballon d’Or. « Nous avons partagé la scène des cérémonies de remise de prix pendant 15 ans, a expliqué l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid. Et nous nous sommes toujours très bien entendus. Je me souviens avoir traduit pour lui, une fois ou deux, ce qu’on disait en anglais : “Messi, tu vas rester ici.” »
L’attaquant de 41 ans a décrit une relation empreinte de camaraderie malgré l’intensité de leur rivalité, expliquant qu’il aidait souvent Messi à comprendre les consignes des médias lors de ces événements très médiatisés. « Ensuite, elle va te poser une question. Et je traduisais. La présentatrice vous disait : “Nous allons faire ceci”, et vous disiez à Messi : “Oui, très bien.” Et c’était drôle », a raconté Ronaldo à CNN Portugal. Il a souligné que, malgré les rivalités entre leurs clubs et leurs pays respectifs, le respect avait toujours été présent : « Il m’a toujours bien traité. Bien sûr, il défendait son club et moi, le mien. Il défendait sa sélection nationale et moi, la mienne. »
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Une motivation mutuelle inspirée par des légendes
Si Messi possède actuellement l’avantage au palmarès, avec huit Ballons d’Or, une Coupe du monde, 13 titres de champion contre huit pour Ronaldo et six Souliers d’or contre quatre, Ronaldo devance toujours son grand rival en Ligue des champions, avec cinq titres contre quatre. Malgré ces chiffres, Ronaldo voit leur rivalité sous un autre angle.
« Je pense qu’il y a eu des années où il voulait tout donner et marquer, et moi aussi », a déclaré Ronaldo en évoquant les meilleures années de leurs carrières. « C’était une rivalité saine, comme celle qu’ont peut-être connue Ayrton Senna et Prost. Je pense que nous nous sommes motivés l’un l’autre. »
Le verdict définitif sur le débat autour du meilleur joueur de tous les temps
Bien qu’il reconnaisse que les supporters et les consultants aient des avis différents sur le titre de « meilleur de tous les temps », Ronaldo reste convaincu de sa valeur. Si le sacre de Messi avec l’Argentine en Coupe du monde est souvent présenté comme l’argument décisif dans ce débat, le vétéran portugais estime que ses propres statistiques rendent sa prétention à ce titre incontestable.
« Avoir une préférence personnelle, c’est une chose. Dire ceci, ceci, ceci… préférer Messi, Pelé ou Maradona, je le comprends et je le respecte, a déclaré Ronaldo. Mais dire que Cristiano n’est pas un joueur complet, c’est un mensonge. » Il soutient que sa longévité et le nombre de buts qu’il a inscrits le placent tout en haut de la hiérarchie, quels que soient les préférences des supporters.
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En quête du cap des 1 000 buts
Évoluant désormais en Arabie saoudite, Ronaldo totalise actuellement 980 buts en carrière. Il ne lui manque donc que 20 réalisations pour atteindre le cap historique des 1 000 buts chez les professionnels.
L’attaquant expérimenté a exprimé une certaine frustration face à l’attention constante portée à ses statistiques : « Les gens n’apprécient pas ma forme actuelle ni mes buts. Ils préfèrent dire qu’il reste 85 buts, encore 85 buts à marquer… Mais je n’aime pas ça. Je n’aime pas ça. Les choses doivent se faire naturellement. Si je marque 920 buts, 925, 930… je suis le meilleur de l’histoire, point final. »
Alors que les deux icônes approchent de la fin de leur carrière, Messi ayant récemment cessé de jouer en sélection et Ronaldo faisant face à des questions sur son avenir après avoir quitté la sélection portugaise, la course à un dernier moment marquant pour leur héritage se poursuit. Ronaldo a conclu en abordant son objectif ultime avec détachement : « Marquer des buts, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Je ne vais donc pas dire ici que je dois atteindre les mille buts. Si j’y parviens, ce sera fantastique. »
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