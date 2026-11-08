« Je ne vous entends pas, on ne vous entend pas ». Cette phrase, qui, selon le journaliste de terrain de DAZN, Alessio De Giuseppe, aurait été adressée par Noa Lang à la Curva A du Napoli, aurait déclenché une série de salves de sifflets de la part du public du Maradona à l’encontre du Néerlandais né en 1999.
Getty Images Sport
Traduit par
« Je ne vous entends pas, on ne vous entend pas » : au Napoli, des sifflets nourris pour Lang au stade Maradona
Prochains matchs
Dans le dernier quart d’heure de la première période du match Naples-Lazio, alors que les visiteurs menaient et que Noa Lang figurait malgré tout parmi les meilleurs joueurs de l’équipe de Max Allegri, Lang a été sifflé par les supporters napolitains chaque fois qu’il a eu le ballon.
À la fin du match, Lang s’apprêtait à quitter le terrain, mais ses coéquipiers l’ont convaincu de les accompagner pour saluer le public au pied de la Curva B, qui a entonné ce chant : « Nous méritons mieux ». Des chants ont également visé Lang.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles