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Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

« Je ne vous entends pas, on ne vous entend pas » : au Napoli, des sifflets nourris pour Lang au stade Maradona

N. Lang
SSC Naples
SSC Naples vs Lazio Rome
Lazio Rome
Serie A

Une phrase du Néerlandais aurait déclenché les sifflets des supporters.

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« Je ne vous entends pas, on ne vous entend pas ». Cette phrase, qui, selon le journaliste de terrain de DAZN, Alessio De Giuseppe, aurait été adressée par Noa Lang à la Curva A du Napoli, aurait déclenché une série de salves de sifflets de la part du public du Maradona à l’encontre du Néerlandais né en 1999.

  • Dans le dernier quart d’heure de la première période du match Naples-Lazio, alors que les visiteurs menaient et que Noa Lang figurait malgré tout parmi les meilleurs joueurs de l’équipe de Max Allegri, Lang a été sifflé par les supporters napolitains chaque fois qu’il a eu le ballon.

    À la fin du match, Lang s’apprêtait à quitter le terrain, mais ses coéquipiers l’ont convaincu de les accompagner pour saluer le public au pied de la Curva B, qui a entonné ce chant : « Nous méritons mieux ». Des chants ont également visé Lang.

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