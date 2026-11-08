Dans le dernier quart d’heure de la première période du match Naples-Lazio, alors que les visiteurs menaient et que Noa Lang figurait malgré tout parmi les meilleurs joueurs de l’équipe de Max Allegri, Lang a été sifflé par les supporters napolitains chaque fois qu’il a eu le ballon.

À la fin du match, Lang s’apprêtait à quitter le terrain, mais ses coéquipiers l’ont convaincu de les accompagner pour saluer le public au pied de la Curva B, qui a entonné ce chant : « Nous méritons mieux ». Des chants ont également visé Lang.