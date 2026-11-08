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Villarreal CF v SSC Napoli - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

« Je ne vous entends pas, on ne vous entend pas » : au Maradona, des salves de sifflets pour Lang à Naples

N. Lang
SSC Naples
SSC Naples vs Lazio Rome
Lazio Rome
Serie A

Une phrase du Néerlandais aurait déclenché les sifflets des supporters.

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« Je ne vous entends pas, on ne vous entend pas ». Cette phrase, qui, selon le journaliste de bord de terrain de DAZN, Alessio De Giuseppe, aurait été adressée par Noa Lang au virage du Napoli, aurait déclenché une série de salves de sifflets de la part du public du Maradona à l’encontre du Néerlandais né en 1999.

  • Dans le dernier quart d’heure de la première période du match Napoli-Lazio, alors que les visiteurs menaient et que Noa Lang figurait malgré tout parmi les meilleurs joueurs de l’équipe de Max Allegri, Lang a été sifflé par les supporters du Napoli chaque fois qu’il a pris possession du ballon.

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