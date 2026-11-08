« Je ne vous entends pas, on ne vous entend pas ». Cette phrase, qui, selon le journaliste de bord de terrain de DAZN, Alessio De Giuseppe, aurait été adressée par Noa Lang au virage du Napoli, aurait déclenché une série de salves de sifflets de la part du public du Maradona à l’encontre du Néerlandais né en 1999.