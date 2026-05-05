« Je ne viendrai pas ! » : Maurizio Sarri exige des démissions et menace de boycotter le derby face à la Roma

L’ancien coach de Chelsea estime que programmer le derby de Rome en plein midi sous 37 °C, puis refuser d’appliquer le même créneau aux clubs milanais, manque de respect à l’histoire de la rencontre, aux deux clubs et à leurs supporters.

J’espère qu’ils ne nous feront pas jouer à cette heure-là, et quelqu’un devrait démissionner rien que pour l’avoir proposé. Je peux vous le dire dès maintenant : s’ils le font, je ne me présenterai pas aux conférences de presse en signe de protestation. Demandez à la Lega Serie A pourquoi elle n’a pas fait jouer l’Inter et le Milan à cette heure-là. »