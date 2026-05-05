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« Je ne viendrai pas ! » : Maurizio Sarri exige des démissions et menace de boycotter le derby face à la Roma
Furieux à cause du calendrier
L’entraîneur de la Lazio a exprimé sa colère après une victoire étriquée contre Cremonese, dénonçant la décision de la Lega Serie A de fixer le derby contre la Roma le dimanche 17 mai à 12 h 30. Selon lui, programmer ce derby à 12 h 30, alors que la chaleur sera déjà étouffante en mai, traduit un mépris flagrant pour l’enjeu du match. Il accuse la Ligue de manque de rigueur dans la gestion des calendriers des grands clubs en fin de saison.
- AFP
Défendre les couleurs de la ville
L’ancien coach de Chelsea estime que programmer le derby de Rome en plein midi sous 37 °C, puis refuser d’appliquer le même créneau aux clubs milanais, manque de respect à l’histoire de la rencontre, aux deux clubs et à leurs supporters.
J’espère qu’ils ne nous feront pas jouer à cette heure-là, et quelqu’un devrait démissionner rien que pour l’avoir proposé. Je peux vous le dire dès maintenant : s’ils le font, je ne me présenterai pas aux conférences de presse en signe de protestation. Demandez à la Lega Serie A pourquoi elle n’a pas fait jouer l’Inter et le Milan à cette heure-là. »
Incertitude quant à l’avenir
Au-delà de la polémique sur le calendrier, l’entraîneur a laissé planer un doute sérieux quant à son maintien au sein du club au-delà de la saison en cours. Interrogé sans détour sur sa présence pour l’exercice suivant, Sarri est resté évasif, préférant se concentrer sur les quatre dernières rencontres de la saison.
Il a déclaré : « Il reste quatre matchs, dont un d’une importance capitale. Nous nous concentrons uniquement là-dessus. Ensuite, nous nous asseoirons pour discuter avec le club et nous verrons si nous pouvons honorer ce contrat jusqu’au bout. »
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Une finale exigeante
La Lazio pointe actuellement à la huitième place de la Serie A avec 51 points et est désormais mathématiquement éliminée de la course à la qualification pour la Ligue des champions. Malgré cela, les Biancocelesti s’apprêtent à vivre une fin de saison cruciale : ils accueilleront samedi l’Inter, nouveau champion de Serie A, avant de l’affronter à nouveau en finale de la Coppa Italia la semaine suivante. Leur parcours se poursuivra avec le très attendu derby contre la Roma, avant de conclure l’exercice à domicile face à Pise le 24 mai.