Il est bien évidemment impossible de ne pas reprocher à Al-Hamdan la série d'occasions qu'il a gâchées et ses mauvais choix sur certaines attaques, mais on peut envisager la chose sous un angle un peu différent.
La force d'Al-Hamdan réside dans le jeu directement derrière l'attaquant, en tant que second attaquant, pour pénétrer dans la surface de réparation et exploiter les espaces entre les deux défenseurs centraux lorsque le premier attaquant sort de la surface.
C'est là la valeur d'Al-Hamdan, ce qui le distingue des autres, et plus précisément depuis sa période avec Al-Nassr la saison dernière jusqu'à aujourd'hui. C'est un joueur mobile qui excelle dans la course dans les espaces, et il parvient également à menacer le but adverse par des frappes puissantes, comme cela s'est produit lors du récent match entre Al-Nassr et Al-Khaleej.
Quant à s'appuyer sur lui comme avant-centre, c'est une idée improductive qui n'apportera pas à la sélection saoudienne la puissance requise, contrairement à Abdullah Al-Salem, Firas Al-Buraikan et Saleh Al-Shehri par exemple, des noms qui excellent dans le jeu au poste d'avant-centre principal.
Denis aurait dû comprendre cela et procéder à un changement, que ce soit en repositionnant le jeu ou en lançant un avant-centre, et modifier le schéma en replaçant Al-Hamdan comme second attaquant.