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Je ne suis pas un magicien pour le changer : les erreurs d'Al Hamdan compromettent Donis, mais qui est le coupable ?

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A. Al-Hamdan
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L'attaquant d'Al-Nassr a échoué dans sa première mission

Même les plus pessimistes ne s'attendaient pas au niveau en berne affiché par Abdullah Al-Hamdan, l'attaquant de la sélection saoudienne, lors de la soirée de victoire face au Koweït, sur le score d'un but à zéro, hier mercredi, en ouverture de la Coupe du Golfe Arabique 27.

Al-Hamdan a été titularisé, mais il n'a pas répondu aux attentes : il a gâché deux occasions nettes, en plus d'avoir mal négocié certaines actions offensives, en raison d'un mauvais positionnement ou d'une hésitation au moment de prendre sa décision.

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  • Remplacement, sifflets et explosion

    Al-Hamdan a joué pendant 83 minutes, mais il n'a pas su gérer plusieurs actions offensives, notamment en gâchant une occasion nette en début de match, après avoir reçu une passe magique de Hammam Al-Hammami qui l'a placé en tête-à-tête avec le gardien du Koweït. Au lieu de tirer au but, il a manqué l'occasion de façon très étrange du pied gauche.

    De même, il a reçu certaines passes qu'il aurait dû exploiter par un bon appel de balle, en protégeant le ballon et en empêchant les défenseurs de l'atteindre, mais il n'a réussi à faire aucune de ces choses correctement, et a fait perdre à l'Arabie saoudite plusieurs occasions faciles.

    Après 83 minutes, Donis a décidé de faire sortir Al-Hamdan et de donner sa chance à Firas Al-Buraikan, si bien que la star d'Al-Nassr a essuyé des critiques et des sifflets de la part des supporters dans les tribunes.

    En revanche, Al-Buraikan a su se montrer de manière remarquable, multipliant les déplacements à l'intérieur comme à l'extérieur de la surface de réparation, décrochant sur le côté gauche et offrant la possibilité à ceux qui arrivaient de derrière de s'engouffrer dans l'espace en profondeur.


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    Denis justifie le mauvais niveau d'Al-Hamdan

    Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a justifié en conférence de presse le mauvais niveau d'Al-Hamdan, déclarant : « Il joue parfois et, à certains moments, il ne joue pas. »

    Il a poursuivi : « Je ne suis pas un magicien pour changer ce que vit Al-Hamdan avec son club, mais il reste un joueur important pour nous et il nous apporte, à coup sûr, un plus et de la force. »

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    À qui la faute ?

    Il est bien évidemment impossible de ne pas reprocher à Al-Hamdan la série d'occasions qu'il a gâchées et ses mauvais choix sur certaines attaques, mais on peut envisager la chose sous un angle un peu différent.

    La force d'Al-Hamdan réside dans le jeu directement derrière l'attaquant, en tant que second attaquant, pour pénétrer dans la surface de réparation et exploiter les espaces entre les deux défenseurs centraux lorsque le premier attaquant sort de la surface.

    C'est là la valeur d'Al-Hamdan, ce qui le distingue des autres, et plus précisément depuis sa période avec Al-Nassr la saison dernière jusqu'à aujourd'hui. C'est un joueur mobile qui excelle dans la course dans les espaces, et il parvient également à menacer le but adverse par des frappes puissantes, comme cela s'est produit lors du récent match entre Al-Nassr et Al-Khaleej.

    Quant à s'appuyer sur lui comme avant-centre, c'est une idée improductive qui n'apportera pas à la sélection saoudienne la puissance requise, contrairement à Abdullah Al-Salem, Firas Al-Buraikan et Saleh Al-Shehri par exemple, des noms qui excellent dans le jeu au poste d'avant-centre principal.

    Denis aurait dû comprendre cela et procéder à un changement, que ce soit en repositionnant le jeu ou en lançant un avant-centre, et modifier le schéma en replaçant Al-Hamdan comme second attaquant.


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