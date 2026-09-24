Même les plus pessimistes ne s'attendaient pas au niveau en berne affiché par Abdullah Al-Hamdan, l'attaquant de la sélection saoudienne, lors de la soirée de victoire face au Koweït, sur le score d'un but à zéro, hier mercredi, en ouverture de la Coupe du Golfe Arabique 27.

Al-Hamdan a été titularisé, mais il n'a pas répondu aux attentes : il a gâché deux occasions nettes, en plus d'avoir mal négocié certaines actions offensives, en raison d'un mauvais positionnement ou d'une hésitation au moment de prendre sa décision.

À lire aussi : Des géants sans crocs : le Real Madrid, Al-Hilal et Al-Ahly aux prises avec une identité perdue