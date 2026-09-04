Mourinho n’a pas mâché ses mots en évoquant les exigences attendues de son groupe. Il a rappelé à Asencio que représenter le géant espagnol est une responsabilité permanente, au quotidien.

« Un joueur du Real Madrid est un joueur du Real Madrid 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 12 mois par an », a déclaré Mourinho sur le site officiel du club.

« Tout ce que vous faites en dehors de votre cadre professionnel continue de rejaillir sur le Real Madrid, continue d’affecter le prestige d’un club qui est intouchable. Je ne suis pas content. Tout le monde fait des erreurs, mais l’accumulation d’erreurs, c’est autre chose. »