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« Je ne suis pas content ! » : José Mourinho envoie un avertissement brutal à un défenseur du Real Madrid
Asencio fait face à une nouvelle procédure disciplinaire
Asencio a récemment été blanchi des accusations liées à la diffusion non consentie d’une vidéo explicite. Cependant, le joueur de 23 ans fait désormais l’objet d’une nouvelle procédure disciplinaire interne au Santiago Bernabéu à la suite d’un incident distinct. Le club espagnol a réagi immédiatement après la condamnation d’Asencio pour conduite sous l’emprise de l’alcool. Cette grave infraction routière a entraîné une suspension de permis de huit mois et une lourde amende de 14 400 €.
L’entraîneur principal Mourinho s’est désormais exprimé publiquement sur cette situation compliquée. Le technicien portugais a clairement affiché sa frustration concernant le comportement du défenseur en dehors des terrains.
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Mourinho adresse une mise en garde ferme sur la conduite
Mourinho n’a pas mâché ses mots en évoquant les exigences attendues de son groupe. Il a rappelé à Asencio que représenter le géant espagnol est une responsabilité permanente, au quotidien.
« Un joueur du Real Madrid est un joueur du Real Madrid 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 12 mois par an », a déclaré Mourinho sur le site officiel du club.
« Tout ce que vous faites en dehors de votre cadre professionnel continue de rejaillir sur le Real Madrid, continue d’affecter le prestige d’un club qui est intouchable. Je ne suis pas content. Tout le monde fait des erreurs, mais l’accumulation d’erreurs, c’est autre chose. »
Un professionnalisme exemplaire au centre d’entraînement
Malgré sa colère au sujet de la condamnation liée à l’infraction routière, Mourinho n’a pas tardé à saluer l’éthique de travail d’Asencio. Il a mis en avant l’attitude exceptionnelle du défenseur à l’entraînement.
« J’ai parlé avec lui quand je suis arrivé, a reconnu Mourinho. Nous avons parlé de choses du passé. Depuis mon arrivée, je n’ai pas parlé de situations en dehors de Valdebebas parce qu’à Valdebebas, c’est un professionnel exemplaire.
« Quand il était en forme, personne ne s’entraînait plus ou mieux que lui. Maintenant qu’il est blessé depuis des semaines, c’est le premier à arriver, le dernier à partir, faisant preuve d’un dévouement extrême dans sa récupération. »
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Reconstruire la confiance dans la capitale espagnole
Asencio restera indisponible dans l’immédiat, alors qu’il poursuit son programme de récupération physique. Il n’a pas du tout joué avec le Real Madrid cette saison en raison de son problème musculaire persistant. En attendant, le défenseur doit se soumettre à la procédure disciplinaire interne formelle du club. La direction du Real Madrid déterminera bientôt la sanction appropriée pour sa récente condamnation pour conduite.
Une fois qu’il aura enfin retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques, un défi de taille attendra Asencio. Le défenseur prometteur devra travailler dur pour regagner la confiance de Mourinho et de ses coéquipiers afin de relancer sa carrière.
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