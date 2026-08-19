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« Je ne sais toujours pas ce qui s’est passé » : Ederson rompt le silence sur son transfert avorté à Manchester United
Confusion autour de l’effondrement d’Old Trafford
L’international brésilien semblait promis à la Premier League plus tôt cet été après qu’un accord autour d’un montant d’environ 45 M€ a été trouvé entre l’Atalanta et Manchester United. Le plan était que le joueur de 27 ans finalise son transfert après sa participation à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.
En conférence de presse avant un barrage de Ligue Europa Conférence contre l’Hapoel Tel-Aviv, Ederson a admis rester dans le flou concernant les détails de cet échec. « Je suis très heureux de rester à l’Atalanta. Je remercie vraiment le club et Luca Percassi. Ils m’ont appelé de nombreuses fois, et j’ai senti qu’ils étaient à mes côtés. Même si j’avais l’intérêt d’autres clubs, après tout ce qui s’est passé, j’ai pensé qu’il valait mieux rester avec ceux qui me voulaient vraiment, et cela a toujours été l’Atalanta. J’étais heureux de porter ce maillot qui m’a apporté tant de joie », a-t-il déclaré.
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Un mystère à l’infirmerie
La décision d’abandonner le transfert a surpris beaucoup de monde, d’autant qu’Ederson enchaîne les performances régulières en Serie A et présente un bilan médical vierge. Même si le transfert a capoté après que le club de Premier League a signalé des problèmes au genou lors de sa visite médicale, ce qui l’a poussé à prolonger à Bergame jusqu’en 2031, certains observateurs ont spéculé que cette inquiétude médicale avait peut-être simplement servi de prétexte pratique à un changement de stratégie de recrutement à Old Trafford.
« Je ne sais honnêtement pas ce qu’il s’est passé. J’ai toujours eu de l’intérêt de la part d’autres clubs, et j’aurais pu rejoindre un autre club anglais. Les tests se sont bien passés ; je ne sais pas ce qui a changé. Je suis à l’Atalanta depuis quatre ans et j’ai toujours joué », a expliqué le milieu de terrain à Sky Sport Italia. « J’aurais simplement pu attendre pour voir ce qu’il allait se passer, mais l’excellente relation avec le club m’a convaincu de rester et de signer un nouveau contrat. »
Engagement envers la cause de l’Atalanta
Malgré la déception de voir échouer un transfert de rêve vers l’un des plus grands clubs du monde, Ederson est déterminé à prouver sa forme et sa valeur sur le terrain. Le milieu brésilien, qui a disputé 41 matches avec l’Atalanta toutes compétitions confondues la saison dernière, pour trois buts et deux passes décisives, avant d’entrer en jeu à deux reprises avec le Brésil contre Haïti et la Norvège lors de la Coupe du monde, s’est rapidement reconcentré sur ses obligations avec l’équipe de Maurizio Sarri, où il est désormais considéré comme l’un des principaux candidats au brassard de capitaine.
« J’ai vécu de très beaux moments en allant à la Coupe du monde avec le Brésil, puis… Je ne sais toujours pas ce qui s’est passé, honnêtement, mais le plus important, c’est que j’ai pu gérer la situation, revenir avec le bon état d’esprit et tout donner pour le club qui m’a tant apporté. Je suis toujours Ederson ; tout le monde me connaît ici et sait ce que je peux faire, et ils savent que je donnerai toujours tout », a déclaré Ederson.
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Reconnaissant pour le soutien de Bergame
La décision du milieu de terrain de s’engager sur le long terme avec le Gewiss Stadium a été saluée par les dirigeants du club, le directeur de l’Atalanta Cristiano Giuntoli allant même jusqu’à décrire Ederson comme leur « meilleur nouveau recrutement » de l’été. S’il est un visage familier, la sécurité apportée par son nouveau contrat constitue un énorme coup de pouce pour une équipe qui cherche à capitaliser sur son triomphe en Ligue Europa 2024.
« Je remercie les supporters ; ils sont toujours si passionnés et ils sont à vos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous avons remporté la Ligue Europa, obtenu de grands résultats, ils me connaissent », a-t-il ajouté en se projetant vers la nouvelle saison. « Je ne me considère pas comme une nouvelle recrue ; j’ai toujours été un joueur de l’Atalanta. »
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