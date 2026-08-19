L’international brésilien semblait promis à la Premier League plus tôt cet été après qu’un accord autour d’un montant d’environ 45 M€ a été trouvé entre l’Atalanta et Manchester United. Le plan était que le joueur de 27 ans finalise son transfert après sa participation à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

En conférence de presse avant un barrage de Ligue Europa Conférence contre l’Hapoel Tel-Aviv, Ederson a admis rester dans le flou concernant les détails de cet échec. « Je suis très heureux de rester à l’Atalanta. Je remercie vraiment le club et Luca Percassi. Ils m’ont appelé de nombreuses fois, et j’ai senti qu’ils étaient à mes côtés. Même si j’avais l’intérêt d’autres clubs, après tout ce qui s’est passé, j’ai pensé qu’il valait mieux rester avec ceux qui me voulaient vraiment, et cela a toujours été l’Atalanta. J’étais heureux de porter ce maillot qui m’a apporté tant de joie », a-t-il déclaré.