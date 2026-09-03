Chelsea a conclu un accord de 7,5 millions de livres sterling pour recruter Martinez en provenance d’Aston Villa après la prestation hésitante de Robert Sanchez lors de son match d’ouverture.

Le faible montant du transfert a suscité de nombreux éloges, Wright déclarant sur The Overlap : « Je pense que c’est une excellente recrue pour Chelsea. C’est le gardien qui peut les faire passer au niveau supérieur, parce qu’ils devaient faire quelque chose à ce poste. »

Cependant, Keane a totalement rejeté cette analyse, exprimant de sérieux doutes sur ce transfert et soulignant le nombre de buts encaissés par le gardien lors de la campagne précédente.