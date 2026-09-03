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« Je ne sais pas si c’est une super recrue » : Keane s’oppose à Wright sur le transfert de Martinez à Chelsea
Keane doute du transfert à Chelsea
Chelsea a conclu un accord de 7,5 millions de livres sterling pour recruter Martinez en provenance d’Aston Villa après la prestation hésitante de Robert Sanchez lors de son match d’ouverture.
Le faible montant du transfert a suscité de nombreux éloges, Wright déclarant sur The Overlap : « Je pense que c’est une excellente recrue pour Chelsea. C’est le gardien qui peut les faire passer au niveau supérieur, parce qu’ils devaient faire quelque chose à ce poste. »
Cependant, Keane a totalement rejeté cette analyse, exprimant de sérieux doutes sur ce transfert et soulignant le nombre de buts encaissés par le gardien lors de la campagne précédente.
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Vives critiques à l’encontre du gardien de but
Keane n’a pas mâché ses mots dans son évaluation du nouveau gardien de Chelsea. L’ancien milieu de terrain a déclaré : « Je ne sais pas si c’est une grande recrue pour Chelsea. Je sais qu’ils avaient besoin d’un nouveau gardien, mais je vous le dis, il a encaissé beaucoup de buts avec Aston Villa la saison dernière. Je sais qu’il a du caractère et de la personnalité, je veux bien lui accorder ça. Mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas trop quoi en penser. Il adore repousser ses arrêts directement dans la surface de six mètres. »
L’analyse sévère de Keane contraste fortement avec les opinions de ses anciens coéquipiers.
Les éloges d’anciens rivaux
Nicky Butt est même allé jusqu’à affirmer que le gardien « pourrait être le transfert du siècle » en raison de son expérience en Coupe du monde et du montant modeste de 7,5 millions de livres sterling. Paul Scholes a abondé dans ce sens, soulignant qu’Aston Villa aurait facilement pu demander davantage d’argent pour son joueur vedette.
Scholes a ajouté que, même si Martinez a encaissé trois buts pour ses débuts lors de la victoire 4-3 contre Brighton le week-end dernier, il fera finalement gagner plus de points à Chelsea au fil de la saison que Sanchez, qui a depuis quitté Stamford Bridge pour rejoindre Côme, en Italie.
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Quelle suite pour Chelsea ?
Martinez aura une occasion immédiate de faire taire ses détracteurs lorsque Chelsea se rendra chez le champion de Premier League, Arsenal, ce dimanche. Les deux clubs affichent un parcours parfait après deux matches, ce qui signifie que le gardien sera soumis à un sérieux test quant à sa valeur. Une grande performance face à l’équipe de Mikel Arteta contribuerait grandement à prouver que Keane a tort et à justifier les éloges appuyés de Wright.
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