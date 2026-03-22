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« Je ne sais pas quoi dire » : Virgil van Dijk fait une déclaration inquiétante après la défaite de Liverpool face à Brighton
Van Dijk s'interroge sur la régularité de Liverpool
Le défenseur néerlandais n'a pas mâché ses mots après que le doublé de Danny Welbeck ait infligé à Liverpool sa 10e défaite en Premier League au cours d'une saison difficile.
Bien que Milos Kerkez ait réduit l'écart pour les visiteurs, l'équipe d'Arne Slot n'a pas réussi à égaliser, laissant son capitaine en quête de réponses au lendemain d'un nouveau résultat décevant.
« Ma première réaction [est celle] de la frustration, je pense que je me répète ces derniers temps », a déclaré Van Dijk aux journalistes. « C'est la situation. J'ai également été surpris hier (vendredi) sur le terrain d'entraînement, en voyant le nombre de joueurs présents, mais c'est la situation. Alors oui, c'est difficile. »
Il a ajouté : « Écoutez, je ne sais pas quoi dire – j’ai répété la même chose ces derniers mois. Nous ne parvenons pas à capitaliser sur une bonne performance. C’est quelque chose qui doit changer si nous voulons atteindre notre objectif, à savoir jouer en Ligue des champions. »
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Les cinq premiers espoirs ne tiennent qu'à un fil
Liverpool traverse une période difficile ces derniers temps, n'ayant récolté qu'un seul point lors de ses rencontres contre les Wolves, Tottenham et Brighton. Le défenseur central chevronné a averti que l'équipe devait assumer collectivement la responsabilité de cette chute de forme si elle voulait encore espérer terminer parmi les cinq premiers et revenir dans la plus prestigieuse compétition européenne la saison prochaine.
« Nous essayons tout. Nous essayons de renverser la tendance et nous espérons passer un cap, mais cela ne semble pas être le cas pour le moment », a ajouté le capitaine.
« On m'a posé cette question (quel est le problème) à maintes reprises cette saison et rien n'a encore changé. Cela dépend de nous et c'est donc à nous, en tant que joueurs, en tant que groupe, de le faire. Si nous changeons cela, alors nous pouvons évidemment être une force très redoutable tout au long de la saison. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. »
La crise des blessures s'aggrave à Anfield
La tâche de Liverpool a été compliquée par une liste de blessés qui ne cessait de s'allonger et qui comptait déjà Mohamed Salah, Alisson Becker et Alexander Isak. Les Reds ont subi un nouveau coup dur à l'Amex lorsque leur meilleur buteur, Hugo Ekitike, a dû quitter le terrain prématurément en raison d'une contusion à la cuisse suite à un choc avec l'ancien chouchou d'Anfield, James Milner.
« Quand Hugo sort et que l’on regarde l’équipe, il n’y avait pas beaucoup de courses en profondeur », a observé Van Dijk. « Il n’y a pas grand-chose de ce côté-là. Ce n’est pas la raison pour laquelle nous avons perdu, mais cela a un peu changé notre jeu. Quand il a procédé à des changements, la formation a changé, les positions ont changé, et on se retrouve alors à demander des choses différentes. C’est une combinaison de tout cela, mais le fait est que nous n’avons pas pu capitaliser sur la bonne performance que nous avions réalisée en milieu de semaine. »
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Van Dijk se tourne vers l'avenir
À l'approche de la trêve internationale, Van Dijk s'apprête à rejoindre la sélection néerlandaise, mais ses pensées restent tournées vers la « série » de défaites qui frappe son équipe à Merseyside. Il a exprimé ses regrets envers les supporters qui ont fait le déplacement et qui ont vu leur équipe peiner à trouver sa stabilité tout au long d'une saison difficile sous la houlette d'Arne Slot. « Je suis également frustré pour les supporters. Ils font tout ce chemin jusqu’ici, très tôt, pour nous soutenir, et nous n’avons une nouvelle fois pas été à la hauteur. C’est donc difficile », a-t-il conclu.
« Ça s’est produit trop souvent et si ça continue, il n’y a aucune chance de réussir. S’il reste une chance, je reste toujours confiant, mais nous devons faire mieux, bien sûr. Et si nous n’y parvenons pas, ça va être très difficile. Il reste sept matchs, et des matchs difficiles en plus, donc les choses doivent changer pour que nous méritions ça aussi. »
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