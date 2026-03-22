« Je ne sais pas quoi dire » : Virgil van Dijk fait une déclaration inquiétante après la défaite de Liverpool face à Brighton

Le défenseur néerlandais n'a pas mâché ses mots après que le doublé de Danny Welbeck ait infligé à Liverpool sa 10e défaite en Premier League au cours d'une saison difficile.

Bien que Milos Kerkez ait réduit l'écart pour les visiteurs, l'équipe d'Arne Slot n'a pas réussi à égaliser, laissant son capitaine en quête de réponses au lendemain d'un nouveau résultat décevant.

« Ma première réaction [est celle] de la frustration, je pense que je me répète ces derniers temps », a déclaré Van Dijk aux journalistes. « C'est la situation. J'ai également été surpris hier (vendredi) sur le terrain d'entraînement, en voyant le nombre de joueurs présents, mais c'est la situation. Alors oui, c'est difficile. »

Il a ajouté : « Écoutez, je ne sais pas quoi dire – j’ai répété la même chose ces derniers mois. Nous ne parvenons pas à capitaliser sur une bonne performance. C’est quelque chose qui doit changer si nous voulons atteindre notre objectif, à savoir jouer en Ligue des champions. »