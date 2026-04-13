Dans sa chronique pour Sky Sports, l’actuel consultant télévisé a décoché une violente charge contre les Spurs, s’appuyant sur leur inquiétante défaite 0-1 face à l’AFC Sunderland ce week-end.
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« Je n’en reviens pas » : une sensation d’une ampleur « monstrueuse » en Premier League prend forme pour Jamie Carragher, légende de Liverpool
« Je n’arrive pas à le croire. On dirait que Tottenham va être relégué », a déclaré Carragher, soulignant que les autres équipes menacées de relégation avaient « plus à offrir ». Après 32 journées sur 38, cette défaite renvoie le club londonien à la 18e place, son premier passage en zone de relégation depuis 17 ans. Le club londonien ne compte que deux points de retard sur le premier non-relégable. Pourtant, Leeds United (15e), Nottingham Forest (16e) et West Ham United (17e) ont récemment enchaîné les résultats positifs.
Lors du duel contre Brighton & Hove Albion samedi prochain, les Spurs n’auront plus goûté à la victoire en Premier League depuis 111 jours, leur dernier succès remontant à fin décembre. Contre Sunderland, il a constaté une « performance encore pire » que les semaines précédentes, pointant un maigre ratio de 0,15 but attendu en seconde période. Pourtant, l’arrivée de Roberto De Zerbi, déjà troisième entraîneur des Spurs cette saison après Thomas Frank et Igor Tudor, était censée marquer un tournant.
Au programme des semaines cruciales figurent encore des rendez-vous avec Wolverhampton Wanderers, lanterne rouge, et Leeds United, concurrent direct. Mais, selon Carragher, les Spurs, dans leur état actuel, n’auraient « aucune chance » même contre les Wolves. « Sur le papier, le calendrier semble favorable aux Spurs. Mais ils sont tout simplement épouvantables et, dans leur forme actuelle, ils n’ont aucune chance, même contre les Wolves. »
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Tottenham Hotspur : une relégation serait un « moment monstrueux »
Une éventuelle relégation serait un « moment monstrueux » et « impensable », a également déclaré l'ancien professionnel Gary Neville. L'ancien joueur des Spurs, Jamie O'Hara, a quant à lui qualifié la prestation contre Sunderland de « tout à fait choquante ». « Encore une fois, la performance était absolument pitoyable. Je peine à croire à quel point cette équipe s’est dégradée. De Zerbi est un bon entraîneur, mais il ne peut pas faire de miracles : les joueurs doivent se donner à fond pour lui », a-t-il tempêté.
Malgré un mercato estival ambitieux ayant mené aux arrivées de Xavi Simons (RB Leipzig) et de Joao Palhinha (prêté par le Bayern Munich), l’effectif onéreux déçoit depuis plusieurs semaines. Après la rencontre face à Sunderland, le capitaine Cristian Romero s’est lui aussi retrouvé dans le viseur des critiques.
Coût de l’opération : 30 millions d’euros. De leur côté, les dirigeants du Bayern Munich, qui ont prêté Palhinha, suivent avec attention la lutte de Tottenham pour éviter la relégation en Premier League.
Des larmes chez le capitaine Romero ? « Un mauvais signal »
Le joueur de 27 ans a quitté le terrain vers la 70e minute, officiellement en raison de douleurs au genou. Pendant son remplacement, il s’est constamment passé la main sur le visage. Ben Forster, expert de la BBC, a toutefois suggéré que ces gestes n’étaient pas tant le signe de douleurs physiques que d’un doute croissant sur les capacités de son équipe. Neuf minutes auparavant, les Spurs avaient déjà concédé l’ouverture du score.
« Romero est probablement le seul joueur de cette équipe à posséder du caractère, de la combativité et de la détermination. Si j’étais l’un de ses coéquipiers, j’aimerais qu’il prenne tout le monde à part après le match et qu’il encourage l’équipe », a déclaré l’ancien international anglais, qui compte 43 sélections, avant de souligner : « Il reste encore 25 minutes avant le coup de sifflet final. Mais à mon avis, ces larmes envoient un mauvais signal. En tant que capitaine, on ne devrait pas faire ça. »
De Zerbi s’est contenté de déclarer : « J’espère que ce n’est rien de grave. C’est un type bien et un bon joueur doté d’une forte personnalité. Nous avons besoin de lui pour terminer la saison. » Il reste six matchs pour redresser la barre.
- AFP
Tottenham au cœur de la lutte pour le maintien en Premier League
Place Club Matchs Buts Points 15 15 Leeds United 31 37:48 33 16 Nottingham Forest 32 32:44 33 17 West Ham United 32 40:57 32 18 Tottenham Hotspur 32 40:51 30 19 Burnley FC 32 33:63 20 20 Wolverhampton Wanderers 32 24:58 17