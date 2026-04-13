« Je n’en reviens pas » : une sensation d’une ampleur « monstrueuse » en Premier League prend forme pour Jamie Carragher, légende de Liverpool

« Je n’arrive pas à le croire. On dirait que Tottenham va être relégué », a déclaré Carragher, soulignant que les autres équipes menacées de relégation avaient « plus à offrir ». Après 32 journées sur 38, cette défaite renvoie le club londonien à la 18e place, son premier passage en zone de relégation depuis 17 ans. Le club londonien ne compte que deux points de retard sur le premier non-relégable. Pourtant, Leeds United (15e), Nottingham Forest (16e) et West Ham United (17e) ont récemment enchaîné les résultats positifs.

Lors du duel contre Brighton & Hove Albion samedi prochain, les Spurs n’auront plus goûté à la victoire en Premier League depuis 111 jours, leur dernier succès remontant à fin décembre. Contre Sunderland, il a constaté une « performance encore pire » que les semaines précédentes, pointant un maigre ratio de 0,15 but attendu en seconde période. Pourtant, l’arrivée de Roberto De Zerbi, déjà troisième entraîneur des Spurs cette saison après Thomas Frank et Igor Tudor, était censée marquer un tournant.

Au programme des semaines cruciales figurent encore des rendez-vous avec Wolverhampton Wanderers, lanterne rouge, et Leeds United, concurrent direct. Mais, selon Carragher, les Spurs, dans leur état actuel, n’auraient « aucune chance » même contre les Wolves. « Sur le papier, le calendrier semble favorable aux Spurs. Mais ils sont tout simplement épouvantables et, dans leur forme actuelle, ils n’ont aucune chance, même contre les Wolves. »